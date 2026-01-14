ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1320
Время на прочтение
1 мин

Какие города под угрозой массированного удара России: Жданов назвал главную цель Путина

Военный эксперт назвал, чего пытается добиться армия РФ.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Ключевой целью российских атак остается столица Украины — Киев.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Они хотят “выключить” Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев „погаснет“ — они считают это своей огромной победой», — отметил эксперт.

По его словам, враг все чаще бьет не по самому Киеву, а по Киевской области, пытаясь вывести из строя высоковольтные линии электропередач, питающих столицу.

Ранее мы говорили, что Россия пытается устроить блекаут в Украине. Жданов предупредил об атаке и назвал цели Путина.

Дата публикации
Количество просмотров
1320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie