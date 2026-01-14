Какие города под угрозой массированного удара России: Жданов назвал главную цель Путина

Олег Жданов / © ТСН

Ключевой целью российских атак остается столица Украины — Киев.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Они хотят “выключить” Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев „погаснет“ — они считают это своей огромной победой», — отметил эксперт.

По его словам, враг все чаще бьет не по самому Киеву, а по Киевской области, пытаясь вывести из строя высоковольтные линии электропередач, питающих столицу.

