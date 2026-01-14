- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1320
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие города под угрозой массированного удара России: Жданов назвал главную цель Путина
Военный эксперт назвал, чего пытается добиться армия РФ.
Ключевой целью российских атак остается столица Украины — Киев.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Они хотят “выключить” Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев „погаснет“ — они считают это своей огромной победой», — отметил эксперт.
По его словам, враг все чаще бьет не по самому Киеву, а по Киевской области, пытаясь вывести из строя высоковольтные линии электропередач, питающих столицу.
Ранее мы говорили, что Россия пытается устроить блекаут в Украине. Жданов предупредил об атаке и назвал цели Путина.