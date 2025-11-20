Какие города Россия может выбрать для следующего кровавого удара: Жданов назвал желаемые цели Путина

Олег Жданов / © ТСН

Российская армия и дальше будет устраивать регулярные массированные атаки по Украине, ведь там понимают, что их эффективность достаточно высока.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Даже в Киеве нам сложно справиться с таким количеством средств воздушного нападения. Кстати, они на другие города, кроме Киева, используют меньше и баллистических ракет тех же, и меньше ударных беспилотников или вообще беспилотников, потому что понимают, что там слабее ПВО и его легче будет перегрузить для того, чтобы преодолеть», — говорит Олег Жданов.

Он предполагает, что массированные удары будут ограничиваться дальностью досягаемости комплексов «Искандер-М» — именно баллистической ракеты:

«Они будут создавать в этой зоне, если провести от нашей границы 500-километровую зону, 480 км гарантирована дальность пуска ракеты „Искандер-М“. Приблизительно в этой зоне они будут повторять — выбирать места, областные центры или какие-то промышленные хабы или, по данным их разведки, накопление наших войск, возможно, полигоны, учебные центры или они там примут решение. Они будут наносить такие удары».

В то же время, по словам Олега Жданова, остальные удары по центральной и западной частям страны не столь эффективны из-за большого расстояния.

«Попытки охватить как можно больше распыляют средства воздушного нападения. И туда, во вторую половину нашей страны, скажем так, правобережной Украины, преимущественно долетают только крылатые ракеты, за исключением Кинжала. А их очень ограничено в плане носителей. Ну, три ракеты они запустят, но не 10, как по столице они били или по Днепру групповой ракетный удар. Поэтому, вероятнее всего, массированность ударов будет продолжаться, но в зоне досягаемости ракеты "Искандер-М", - объясняет эксперт.

