Какие итоги 100 дней войны и когда ситуация испытает коренные изменения: свою оценку дал экс-министр обороны Загороднюк

Можно выделить два главных итога 100 дней войны России против Украины: ВСУ гораздо сильнее, чем думал мир, а российская армия оказалась с гораздо меньшими возможностями, чем ожидалось.

Коренные изменения ситуация в войне испытает через два-три месяца после получения Украиной полного объема необходимого военного оборудования.

Такое мнение высказал министр обороны Украины (2019-2020 гг.), председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

"Главных итогов 100 дней этой полномасштабной российской войны, по моему мнению, два. Первый – это, конечно, то, что мы остановили врага, и на целом ряде направлений мы заставили его пойти назад. Вооруженные силы Украины сильнее, чем думал весь мир. Второй – способности армии РФ оказались гораздо меньше, чем ожидалось. Все считали, что с третьим в мире оборонным бюджетом на 60 млрд долл. у них будет какая-то суперармия", – рассказал экс-глава Минобороны.

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"А мы видим, что суперармии нет, украинская армия гораздо эффективнее, чем их", — подчеркнул он.

Поэтому российские войска компенсируют это бомбардировками гражданских объектов, террором населения. Однако все равно видно, что оккупанты гораздо слабее, чем считалось, и победа абсолютно реальна.

Как встретили врага ВСУ

По мнению Загороднюка, нельзя сказать, что ВСУ в феврале встретили врага неподготовленными.

"Командования готовились и с декабря-января понимали, что риск начала этой войны был очень высоким. Россияне начали атаковать по всем направлениям и границам: от Житомирской, Киевской и Сумской областей и дальше Харьков и Донбасс. Поэтому трудно было подготовиться таким образом, чтобы уберечь все население — это нужно было эвакуировать половину Украины. Понятно было, что логистически это было очень тяжело", — пояснил экс-министр.

Ситция с вторжением в Херсон

В то же время он подчеркнул, что были вещи, которые вызывают удивление. К примеру, ситуация с российским вторжением в Херсон.

"Мы все понимали, что южное направление – одно из наиболее приоритетных для россиян. Сценарий по проложению пути с РФ по суше и захвату Северокрымского канала всем был известен. Каким образом были выполнены планы по подготовке по крымскому направлению? Это большой вопрос", – сказал Загороднюк.

Был ли готов Киев?

По его мнению, относительно Киева, то во многом столица была не полностью готова к обороне, многое выстраивалась уже по ходу событий.

"Хотя, конечно, военные подразделения находились в состоянии готовности и захватить их врасплох не удалось. Огромным плюсом было, например, то, что захватчикам не удалось подавить нашу противовоздушную оборону, о чем они дерзко сообщили сразу же в начале войны", — отметил бывший глава Минобороны.

РФ реализует уже четвертый план войны

По его словам, Россия реализует уже четвертый план. Первым был план захватить Киев через три дня. Затем – захватить основные города на юге и востоке. После этого – терроризировать население, города бомбардировками и воздушными атаками, вынудив Украину пойти на невыгодные переговоры.

"И, наконец, четвертый – это план продвижения на Донбассе. Причем они пытались делать это сразу в нескольких направлениях. Не получилось. Сейчас они все концентрируют в одном направлении", – сказал Загороднюк.

Когда Украина победит?

Он также выразил четкое понимание, что Украина может победить, когда будет иметь оборудование – новые поставки военной техники и боеприпасов.

"Поэтому ключевой вопрос победы – это сотрудничество с нашими партнерами. На днях США объявили о предоставлении Украине 11-го пакета военной помощи на 700 млн. долл. Но это часть большого и сложного процесса", – отметил председатель правления Центра оборонных стратегий.

Он акцентировал внимание на дискуссиях вокруг американских РСЗО HIMARS.

"Украина их получит. Но я сразу хочу подчеркнуть: 4 установки – это пилотная партия для начала. Сейчас еще решается, сколько именно этих установок войдет в основной транш. Поэтому "зрады" нет. Единственная проблема – американцы слишком долго размышляют над этим. Главное – это то, что США в принципе согласились предоставлять такого типа оборудование. А какое количество? Это еще вопрос решается", – считает Загороднюк.

Он напомнил свои слова, уже звучавшие ранее: если бы летом у Украины была вся техника, которая ей нужна, то даже к зиме удалось бы точно освободить все территории, захваченные с 24 февраля.

"Единственный момент – я бы не привязывался столько ко времени, сколько к событиям. А ключевое событие – это предоставление нам оборудования в том объеме, который нам нужен. Как только это случится, дальше плюс 2-3 месяца и в принципе ситуация испытает коренные изменения", – резюмировал экс-министр обороны.

Напомним, 1 июня советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война может продолжаться до осени-зимы, ведь ни Украина, ни Россия не могут остановиться в нынешней ситуации.

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