Какие изменения ожидаются в Украине / © ТСН

Какие изменения ждут украинцев с 1 декабря 2025 года? Сайт ТСН.ua начинает новый проект, в котором ведущие эксперты будут давать прогноз об экономических изменениях, которые ждут сограждан ежемесячно.

В частности, аналитики ответят на 5 вопросов:

как изменятся зарплаты;

вырастут ли пенсии и у кого;

какой будет инфляция и увеличатся или уменьшатся цены на основные продукты питания;

каким будет курс гривны к доллару;

что произойдет с ценами на топливо, стоимость которого входит в стоимость любого товара или услуги.

Итак, читайте, чего ожидать на «экономическом фронте» в декабре текущего года.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Зарплаты: вырастут, но не у всех

В текущем году зарплаты в Украине постоянно росли. По информации Госслужбы статистики, средняя зарплата сейчас составляет 26623 грн. Начиная с января 2025 года, она увеличилась на 18%, в январе платили в среднем 22500 грн, то есть темпы роста средних зарплат были вдвое выше темпов роста цен.

Средняя зарплата в промышленности составляет более 26000 грн и является самой высокой по сравнению с другими отраслями. Больше получают только чиновники и военные — более 28 000 грн. Средние заработки в агросекторе превышают 21400 грн, в медицине — 17000 грн, у педагогов — 14000 грн. Напомним: две последние категории относятся к бюджетной сфере, то есть те, кто там работает, получают зарплаты из государственного бюджета, доходы которого формируются, в частности, за счет налогоплательщиков.

Андрей Забловский отметил, что зарплаты выросли очень по-разному: наибольшее повышение в промышленности, в агросекторе, меньше всего в бюджетной сфере.

«Средняя зарплата, как средняя „температура по больнице“, не является репрезентативной, — пояснил Андрей Забловский, — Значительно повышают зарплату там, где есть производство продукции и нехватка квалифицированных работников. Именно поэтому врачи, учителя и другие бюджетники роста зарплат почти не почувствовали. Однако декабрьские заработки будут выше у всех, потому что по итогам года традиционно начисляются премии, 13-е зарплаты, бонусы».

Олег Пендзин назвал оценочную цифру средней зарплаты в декабре: около 27000 грн. По его прогнозу, заработки в промышленности повысятся до средних по Украине, то есть до 27000 грн, в других упомянутых отраслях останутся на уровне ноября. По итогам года могут получить премии чиновники, а вот военные и другие — вряд ли, потому что средств в бюджете на них не хватит.

Пенсии: доплатят долгожителям и трудолюбивым: доплатят долгожителям и трудолюбивым

Пенсионные выплаты являются самой консервативной составляющей, которая для подавляющего большинства пенсионеров меняется раз в год. Ежегодно в марте государство проводит индексацию пенсий для неработающих пенсионеров, в апреле — для работающих. Но у определенных категорий пенсионеров пенсии могут повышаться чаще. В декабре текущего года это касается лиц, которым исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет. Как объяснили нам в Пенсионном фонде (ПФ), 65-летние неработающие пенсионеры при наличии для мужчин 35-летнего страхового стажа (то есть стажа, с которого были уплачены страховые взносы).

Долгожителям, которым в декабре исполнится 70 лет и больше, надбавки к пенсии независимо от ее размера назначат со дня, следующего после дня рождения. Это плюс 300 грн тем, кому 70-74 года, 450 грн тем, кому 75-79 лет и 570 грн 80-летним и старшим. Надбавка добавится автоматически, никуда обращаться не нужно.

Также в декабре могут повысить себе пенсии работающие официально пенсионеры, которым не проиндексировали пенсионные выплаты в апреле текущего года, потому что не было оснований. По разъяснению Минсоцполитики, индексация пенсии тем, кто работает, проводится не ранее чем через два года после предыдущего перерасчета, как правило, с 1 апреля. Но если пенсионер оформил пенсию, например, в ноябре 2023 года и продолжил трудиться, то он может не ждать апреля 2026 года, а уже в декабре 2025-го обратиться с заявлением в подразделение Минсоцполитики по месту жительства о досрочном перерасчете пенсии, потому что два года уже прошло. Пенсию ему обязаны пересчитать и увеличить, даже если нынешняя зарплата пенсионера ниже той, с которой начислялась пенсия. Повышение пенсии будет за счет большего на два года страхового стажа.

У всех остальных пенсионеров размер пенсии в декабре не изменится.

Инфляция: «золотые яйца» и мясо по 300 гривен

Уровень роста цен является наиболее сложным вопросом. Госстатистики сообщило, что с начала 2025 года средняя инфляция составила 7,3% (данные за 10 месяцев). Информация за ноябрь должна быть 8 декабря, по оценкам экспертов, она составит около 1%. В декабре рост цен может ускориться и дойти до 11% за год.

Однако популярные продукты питания уже подорожали больше, чем в среднем. Так хлеб прибавил в цене 9,9%, мясо и мясопродукты — 21,6%, фрукты — 27%. Цены на овощи для борща (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) снизились с начала года на 40%. Также, на 20% по сравнению с январем, подешевели куриные яйца. В среднем на 7,3% подорожали лекарства — это уровень инфляции.

По мнению Андрея Забловского, в декабре продолжится подорожание молочки, мяса, хлеба, яиц, овощей. Цены на цитрусовые и другие фрукты изменятся мало, кроме яблок. Яблоки могут прибавить в цене почти половину нынешней стоимости, будет по 60-70 грн/кг. На яйца ожидает традиционный зимний рост цен, потому что в холода куры несутся гораздо меньше, чем в теплое время года.

«Цена на овощи и садоводство (фрукты — Авт.) по регионам будет разной, чем ближе к фронту, тем дороже, потому что продавцы заложат в стоимость риски повреждения товара от возможных попаданий вражеских ракет и дронов», — уточнил Андрей Забловский.

По прогнозу Олега Пендзина, яйца подорожают до 80 грн/десяток в рознице и до 100 грн при расфасовке в специальную тару. Литр молока будет стоить около 80 грн (+10 грн), кило свиной мякоти (плечо, зад) — 300 грн (+20 грн), биток, антрекот — до 360 грн/кг (+20 грн). Не снизится цена на сало, которое сейчас стоит 200-350 грн в зависимости от качества (речь не идет о так называемом «генеральском» сале для гурманов, цена которого уже превысила 400 грн/кг). Постепенно будет дорожать овощи, потому что закончится распродажа урожая фермерами, у которых нет хранилищ с обогревом. Цена лекарств и хлеба повысится в декабре на уровень инфляции, оценочно на 1,5%.

«Продовольственная корзина за год станет дороже на 14-15%, то есть выше, чем уровень инфляции в целом», — подвел итоги Олег Пендзин.

Курс доллара: по 43 гривны — это еще и не много

За 11 месяцев текущего года доллар подешевел. По данным специализированного сайта finance.ua, в январе наличный доллар стоил в банках и пунктах обмена валют в среднем 43 грн в продаже и 42,5 грн — в покупке. В дальнейшем доллар дешевел и самый низкий курс был в сентябре: соответственно 41,5 и 41 грн/доллар. С октября курс пошел вверх и по состоянию на конец ноября был в среднем 42,6 грн/доллар в продаже и 42 в покупке.

Оба эксперта уверены, что доллар в декабре будет быстро дорожать.

«Сценарий по доллару пессимистичный, — подчеркнул Андрей Забловский, — Стоимость его на межбанковском рынке растет, в декабре будем иметь коридор 43,5-43 грн по безналу. Многое будет зависеть от действий Национального банка, вероятно, что в течение декабря он за счет продажи валюты сдержит быстрое ее подорожание. Наличный рынок в начале декабря будет тестировать уровень 43 грн/доллар в продаже, а к концу декабря может быть и 43,5 грн/доллар».

Олег Пендзин прогнозирует, что курс наличного доллара достигнет 43 грн в продаже уже в первой декаде декабря, в третьей декаде превысит 43,5 грн/доллар, но до 44 грн не дойдет. Курс евро будет меняться в соответствии с котировкой пары доллар/евро на международных рынках. При нынешних котировках 1,16 доллар/евро, будем иметь курс продажи наличного евро выше 50 грн/евро.

Горючее: цены вырастут на две гривны

В течение года цены на топливо менялись разнонаправленно, и колебания были небольшими, в пределах 5% или 2-2,5 грн/литр. Сжиженный газ для автомобилей даже подешевел с 36 до 34 грн/л. Рост цен начался в июне из-за подорожания нефти, которое на осень остановилось. По состоянию на ноябрь средняя цена бензина А-95 была 59 грн/л, дизельного топлива (ДТ) — 56 грн/л, автогаза — 35 грн/л.

Геннадий Рябцев говорит, что пока нет объективных оснований для повышения цен на топливо, потому что нефть в этом году заметно подешевела и цены снова идут вниз. Если в январе баррель сырой нефти (159 л) стоил около 80 долларов, то в ноябре — менее 63 долларов. Однако, по прогнозам Геннадия Рябцева, ближе к концу декабря цены на бензин и дизель в Украине пойдут вверх.

«Причин для подорожания две. Первая — растет концентрация рынка топлива в руках крупных брендовых трейдеров и продолжается вытеснение региональных операторов, которые сдерживали рост цен, — анализирует Геннадий Рябцев. — Вторая причина: повышение с 1 января 2026 года акцизов на бензин до 300,8 евро (+29 евро) за 1000 литров, на дизель до 253,8 евро (+38 евро), на автогаз до 198 евро (+25 евро). Это поднимет цены в среднем на 2 грн/л для бензина и ДТ. Не исключаю, что трейдеры начнут тестировать новые цены уже в конце декабря. На стоимость литра автогаза в декабре будут влиять два фактора: первый — снижение спроса из-за низкого сезона потребления, второй — уменьшение предложения, потому что за рубежом сжиженный газ используется как энергоноситель для отопления домов. Пока сложно спрогнозировать, какой фактор перевесит, но в декабре изменение цен ожидается минимальным».

Олег Пендзин добавил, что цену топлива повысит еще и рост курса доллара к гривне. Но в полной мере этот фактор проявит себя уже в следующем году.

Выводы

Украинцев ждет непростой месяц. Начисленные зарплаты и премии за декабрь они получат только в январе, пенсии увеличатся у незначительного количества пенсионеров, а цены и курс доллара пойдут вверх вскоре и быстрее, чем было до сих пор.