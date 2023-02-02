Какие квартиры пользуются спросом в Киеве: ответ риелтора

Сейчас самый большой спрос в Киеве – на однокомнатные квартиры, они на первом месте среди подписанных сделок купли-продажи.

Об этом рассказал сайту ТСН.ua риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

На втором месте, по спросу, – трехкомнатные квартиры. Менее популярные – двухкомнатные квартиры, говорит специалист.

Также риелтор рассказал о диапазоне цен на вторичном рынке жилья в столице. По его словам, в спальных районах Киева, где нет метро, но есть дома, которым по 10-15 лет, — "рабочий" диапазон стоимости квадратного метра жилья остался на уровне 1000-1100 долларов.



"Но не будем забывать, что на вторичном рынке есть разные дома. Если здания 40-50 лет, то соответственно квадратный метр жилья в ней может стоить 800 долларов, а если это новый дом и квартира с большей площадью и хорошим ремонтом, то стоимость может достигать от 1300 до 1500 долларов за "квадрат", – объясняет Сергей Курганов.

К примеру, в типичных домах на Троещине, где достаточно много трехкомнатных квартир площадью 70 квадратных метров – стоимость "квадрата" в среднем составляет 850-900 долларов, говорит риелтор. "Если мы будем рассматривать квартиры более современной планировки и отделки, то такая же по площади квартира в современном доме будет стоить уже 1000-1100 долларов за "квадрат". В еще более новых домах — квадратный метр будет еще дороже", — добавил эксперт.

Напомним, специалист по недвижимости рассказал, как изменилась стоимость одного "квадрата" жилья за год полномасштабной войны и назвал цены в разных районах Киева.

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