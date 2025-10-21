Как можно закончить войну в Украине: Жданов удивил ответом

Владимир Путин / © ТСН

Пока нет условий для завершения войны в Украине. Единственный возможный сценарий на сегодняшний день — это замораживание конфликта, однако он неэффективен.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Посмотрите на Газу. Сколько прошло? Трое-четверо суток, как Трамп подписал мирное соглашение, повесил себе медаль на грудь, условно говоря. А сегодня ЦАХАЛ наносит уже массированные авиационные, артиллерийские удары по территории Газы. Кстати, Дональд Трамп лично гарантировал, что там все прекратилось. И очень интересно было бы услышать его комментарий по этому поводу. Хотя, я думаю, что его просто не будет. Он сделает вид, что он этого не знает или не видит. Вот что такое замораживание конфликта», — говорит Олег Жданов.

Он считает, что сегодня Путин может пойти на оперативную паузу, учитывая состояние экономики РФ и нехватку денег для закупки техники, вооружений и личного состава наемников.

«Фактически они нанимают личный состав, который воюет за них. Свой они будут сейчас пытаться мобилизовать, хотя они и свой сегодня нанимают. Так вот, оперативная пауза возможна, временное замораживание конфликта, но основным условием для этого замораживания, я считаю, что Путину нужен плацдарм на правом берегу Днепра. По-другому он не остановится, потому что форсировать Днепр с нуля — для него это будет огромная проблема», — говорит Олег Жданов.

А вот захватив плацдарм, например, в Запорожской или Херсонской области и заведя туда определенное количество войск, гарантировано, чтобы Украина их оттуда не выбила, тогда Путин может согласиться на оперативную паузу до 2028 года, считает военный эксперт:

«Мне понравился анализ НАТО, командования НАТО в Европе. Они спрогнозировали, что если до конца этого года мы заморозим конфликт, то в 2028-м Путин уже будет готов для экспансии на территорию НАТО и Европейского Союза».

В то же время окончательное завершение войны, по его словам, возможно только при исчезновении одной из сторон.

«Путин настолько глубоко и широко поставил задачи этой войны. Он задел и этнос, и историю, и политику, и территории. Поэтому на сегодняшний день гарантированное окончание войны может быть только в случае исчезновения одной из сторон. Вообще как страны. То есть либо они нас, либо мы их, другой ситуации быть на сегодняшний день не может», — объясняет Олег Жданов.

Ранее мы писали, что реальные переговоры между Россией и Украиной только набирают обороты. Такое мнение высказал политолог, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко. Стороны имеют диаметрально противоположные позиции, а новые требования Кремля могут поставить под угрозу сам факт подписания соглашения.