Какие направления фронта опасны и как обеспечить преимущество ВСУ — ответ военного эксперта

Если бы Запад усилил свою поддержку Украины, то ВСУ получили бы преимущество.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что на линии фронта пока нет таких направлений, которые вызывали бы серьезную обеспокоенность.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Не существует сейчас таких направлений, которые вызывали бы серьезную обеспокоенность. Потому что надо понять, что у противника нет сил и средств для того, чтобы осуществить стратегические прорывы. Нет такого количества вооружения, техники и людей на отдельных участках фронта. А потому речь идет о разной интенсивность боевых действий, которые могут вестись на том или ином направлении. И здесь ситуация, которая иногда приводит меня в сравнение с игрой в покер, когда другая сторона поднимает ставки. И одной из ситуаций в этой игре является то, что стороны могут сказать "пас". То есть, если ставки будут подняты настолько высоко, что ни одна из сторон не сможет перекрыть эту ставку", — пояснил военный эксперт.

Сергей Грабский подчеркнул, что если бы Украине помогли с современным западным вооружением, то ВСУ могли бы получить преимущество.

"Это мы и наблюдаем, потому что за личным составом у нас есть паритет на фронте. Мы достигаем этого в качестве и эффективности применения имеющихся сил и средств. Конечно, если мы используем "джокер" — большую поддержку наших западных союзников, то баланс сил изменится и мы можем через некоторое время получить преимущество", – сказал Сергей Грабский.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции на территории Украины". Целью Путин указал "демилитаризацию и денацификацию". Путин в тот же день призвал Силы обороны "сложить оружие и уходить домой", мол — вы "присягали народу Украины, а не хунте".

Однако ВСУ с первого дня противостоят оккупантам. По состоянию на 28 декабря ликвидировано 103 770 российских оккупантов, уничтожено 3017 танков, 283 самолета и 267 вертолетов.

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