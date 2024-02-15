Какие навыки больше всего нужны на войне: штурмовик "Киви" дал ответ (видео)

На войне нужны хорошая физическая подготовка, знание тактической медицины и умение метко стрелять.

Об этом в интервью корреспонденту ТСН Юлии Кириенко рассказал штурмовик 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Евгений Коптяев с позывным "Киви", отвечая на вопрос, какие навыки больше всего нужны на войне.

"Физо (физическая подготовка – ред.), у нас было очень часто физо и, как ни крути, физподготовка очень пригодилась, потому что одно дело, когда ты там тренируешься, а другое – когда ты под обстрелами вытаскиваешь побратима. На тебе амуниция, плюс на нем амуниция, плюс он немаленький, и ты его должен вытаскивать... Если тебе сначала тяжело в берцах ходить, потом тяжело в бронежилете, а потом просто так вот оглядываешься назад: а сейчас ты идешь, на тебе полная амуниция, ты еще и трофейный "пекач" (пулемет – ред.) на плече несешь, и доволен", – рассказал штурмовик.

По словам бойца, также нужно больше внимания уделять тактической медицине, потому что она тоже очень спасает.

Кроме того, по словам штурмовика, нужно учиться хорошо стрелять.

"Стрельба, конечно. Как нас учили инструкторы: ты стреляешь и в тебя стреляют, кто точнее – тот того и убивает, все. Если ты метко стреляешь, то у тебя гораздо больше шансов убить человека, чем пока он тебя убьет", – подытожил Евгений Коптяев.

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