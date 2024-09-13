Какие новые города хочет оккупировать Путин: эксперты назвали сценарии войны до зимы-2024

По данным аналитиков, не исключено, что у оккупантов в октябре начнется дефицит ресурсов.

Этой осенью линия фронта может стабилизироваться в том числе из-за погодных условий и вероятного исчерпывания ресурса окупантов, но при массированном обстреле по украинским городам путинская армия может использовать более 200 воздушных целей.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военный эксперт Алексей Гетьман.

"6 августа этого года генерал Буданов заявлял, что у врага осталось ресурсов для проведения наступательных действий в течение полутора-двух месяцев. То есть до 20 числа сентября или до 7 октября у врага должны закончиться ресурсы. Надеемся, что так оно и будет", — говорит. Владислав Селезнев, приводя данные ГУР Минобороны Украины.

И продолжает: "Конечно, именно фактор ресурсов является определяющим. В связи с тем, что сейчас враг фактически сосредоточил свои усилия на трех направлениях, основным является Торецко-Покровское, добавилось Кураховское, вспомогательным является Купянское. И там, и там враг имеет некоторые успехи. Они обусловлены тем, что у врага есть ресурсы: техника, боеприпасы, личный состав".

Какой война будет осенью

На этот вопрос Селезнев отвечает так: "Мы постоянно находимся в стратегической обороне. И даже курская наступательная операция – это составляющая стратегической обороны. Это такая себе попытка растянуть российские резервы и ресурсы и заставить их рефлексировать, действуя на территории Курской области. С приходом дождей боевые действия замедлятся. Обратите внимание, сейчас наши защитники держат оборону в районе Угледара, пользуясь грунтовой дорогой. Во время дождей эта дорога превратится в сплошную грязюку. Как ее использовать в таких условиях? Я думаю, что во время непогоды линия фронта будет стабилизирована из-за истощения ресурсов как у оккупантов, так и у нас”.

По словам военного аналитика, возможное разрешение на использование дальнобойного западного оружия вглубь России – это один из факторов, влияющих на нашу способность уничтожать вражеские силы и средства.

"Намного важнее нам сейчас получать системы ПВО и ракеты для них, а также дальнобойные ракеты. Ключевым фактором остается артиллерийская компонента", – говорит Селезнев.

Война в воздухе

Военный эксперт Алексей Гетьман предполагает, что из-за непроходимых дорог война может больше сосредоточиться в воздухе.

"Опыт российско-украинской войны и других свидетельствует о том, что в весенне-осенний период, во время дождей, крайне тяжело проводить активные боевые действия. Больше начинает работать авиация, дроны и артиллерия. Движение пехоты и тяжелой бронетанковой техники фактически невозможно", — говорит Гетьман.

По его словам, наступательных действий такой плотности как летом не будет, но в планах россиян останется захват Покровска, Мирнограда, Константиновки пока позволяет погода.

Относительно имеющегося ресурса россиян Алексей Гетьман делает следующие выводы: "Пока техники у них хватает. Было подсчитано, сколько у них техники было на складах, сколько на линии фронта. Например, у них есть более 3 тысяч танков, других бронированных машин".

Обстрелы осенью

На этот вопрос Гетман говорит следующее: "Я думаю, что если не будет обстрелов до начала октября, то у них будет время произвести около сотни ракет. Плюс иранские ракеты. Я думаю, что обстрелы усилятся. Имею в виду количество целей при массированном обстреле. Как известно, 26 августа по Украине было выпущено более 200 воздушных целей.

Историческая тактика России - уничтожать Украину как народ, это ракетный геноцид, - военный эксперт

Ранее сообщалось о том, что у Путина отреагировали на массированную атаку беспилотников на Россию.

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