Какие потери экономики Украины от войны: замминистра озвучил цифры

Убытки в результате войны растут, ведь обстрелы продолжаются, жилые дома и промышленные объекты дальше терпят ущерб.

В результате войны экономика Украины потеряла 25% ВВП, а ущерб в результате боевых действий и обстрелов нанесен на сотни миллиардов долларов.

Об этом заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал в эксклюзивном интервью журналисту Евгению Плинскому.

Журналист напомнил, что потери украинского ВВП в результате войны прогнозировались на уровне 50%. За 2022 год эти потери составили 30%. Отвечая на вопрос о статистике за 2023 год, Качка сообщил, что зафиксирован рост ВВП на 5%.

Также читайте Замороженные активы РФ не смогут компенсировать ущерб от войны — советник Зеленского

"То есть чистый минус – 25% ВВП в результате войны?" – уточнил Плинский.

"Да, грубо говоря. Но надо понимать, что есть еще постоянные средства, это Всемирный банк подсчитывает, репорт называется RDNA – Rapid Damage and Needs Assessment, где оценивается, какой ущерб нанесен основным средствам, разрушено. Здесь уже номинальные цифры огромны – сотни миллиардов долларов. Это увеличивается, обстрелы продолжаются, ущерб продолжают нести и наши частные дома, и промышленные объекты", – ответил замминистра.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Налоги для украинцев вырастут! Кто стоит за увеличением дани?

К слову, российские войска атакуют продовольственную инфраструктуру Украины. Регулярно жертвами обстрелов становятся порты и аграрные компании. Эту тактику враг применяет с начала войны – с одной стороны, чтобы посеять панику, с другой – чтобы обескровить экономику Украины.

Читайте также: