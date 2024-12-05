Какие потери понесли ВСУ во время наступления на Курщину: Сырский рассказал

Российские военные вынуждены были защищать свою территорию, причем в тех условиях, которые не были для них комфортными, отметил главком Александр Сырский.

Во время наступления на Курскую область России потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле с первых уст."

"Они (россияне – ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были защищать собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь во время проведения наступательных действий у нас потери фактически в два раза были меньше, чем у обороняющихся", – отметил он.

▶️На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ОПЕРАЦИЯ КУРСК! КАК ЭТО БЫЛО В самом деле С ПЕРВЫХ УСТ! ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Напомним, Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области, что позволило продвинуться Силам обороны дальше. ВСУ пытаются всеми силами удержаться за село Дарьино.

Ранее СМИ писали, что Украина потеряла более 40% территории на Курщине, которую контролировала во время внезапной операции, начатой в августе. Это произошло на фоне волн контратак, организованных войсками РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин поставил задачу своим войскам освободить Курскую область до 20 января 2025 года. То есть ко дню инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.