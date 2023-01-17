Какие преимущества в войне у России и что нужно Украине: аналитик отметил непрерывный поток оружия

Левин подчеркнул, что поток оружия в Украину должен остановиться только тогда, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года и российская армия будет разбита.

В войне против Украины главное преимущество России – это количество людей и безжалостность. В то же время, Украине для противостояния и победы необходимо тяжелое вооружение и непрерывный поток оружия вплоть до победы.

Такое мнение в совместном проекте "Сніданку с "1+1" и ТСН.ua "Розмови про важливе" высказал офицер Армии обороны Израиля, инструктор общественной организации "Украинская оборона", военный аналитик Игаль Левин.

"Главное преимущество России – это количество людей и безжалостность. Мы видим, они могут использовать эти "мясные волны" и всем чихать там: командирам, российскому населению, самым мобилизованным", – сказал израильский офицер.

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"Украине нужно дать тяжелое вооружение. Нужны действительно западные танки. Я много раз говорил, что война сегодня – механизированная. Вам нужна техника. Любая. В частности, и логистическая: всевозможные танковозы, грузовики, от пикапов до всевозможных бронированных боевых машин. Нельзя сказать, что Украине нужно там 500 или 1000. Чтобы победить Россию в этой войне, вооружение должно идти потоково в Украину", – подчеркнул Левин.

В то же время, он обратил внимание как на положительный момент на увеличение содержания пакетов военной помощи для Украины от США, а также рост их качества.

"Но, слава богу, мы видим, что пакеты США озвучиваются регулярно. Они растут по количеству передачи всех этих вооружений. То есть мы видим, что Украине нужно больше осваивать. И мы видим, что Генштаб с Пентагоном договаривается о более широких поставках, в том числе и качество. Мы видим качественные изменения в этих пакетах. Вот это должно быть непрерывно. Поток оружия в Украину должен остановиться только тогда, когда Украина выйдет на границы 91-го года и российская армия будет разбита", — отметил военный аналитик.

Напомним, в последнее время Запад активизировался с оказанием военной помощи Украине, в частности, относительно тяжелого вооружения, которое необходимо ВСУ для контрнаступления. Так, США передают бронированные машины, Польша и Британия – современные танки, еще часть стран размышляют над этим. Издание The New York Times писало, что начало передачи тяжелого вооружения свидетельствует о том, что западные партнеры Украины помогают ей подготовиться к началу весеннего контрнаступления ВСУ и наступлению российских войск.

Военный эксперт Олег Жданов оценил, что сейчас – переломный момент в плане осознания западных стран реалий по передаче оружия. Эксперт убежден, что "все равно нам все (необходимое вооружение – ред.) дадут рано или поздно. За танками будут ракеты или самолеты".

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