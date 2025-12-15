Какие профессии не заменит искусственный интеллект: перечень

Эксперт назвала профессии, которые не исчезнут в будущем / © Freepik

Несмотря на стремительное развитие технологий и автоматизации, в Украине существует перечень профессий, которые, по мнению HR-экспертов, будут оставаться актуальными еще в течение многих лет, даже если их инструментарий изменится.

HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии ТСН.ua назвала ряд специальностей, которые она считает «вечными», хотя и признает неизбежное вмешательство искусственного интеллекта (ИИ).

Медицина, образование и инженерия

По мнению эксперта, первой тройкой специалистов, которых будет труднее всего заменить автоматизацией, являются:

Врачи.

Учителя.

Инженеры.

Татьяна Пашкина отмечает, что полная замена этих специалистов пока маловероятна:

«Мне кажется, что врачей, учителей и, пожалуй, инженеров мы вряд ли сможем кем-то или чем-то заменить. Да, возможно, что произойдет вмешательство в эти профессии искусственного интеллекта или какой-то автоматизации, но, думаю, что пока до этого дойдет, то эти специалисты еще достаточно долгий период будут при деле», — пояснила эксперт.

Она прогнозирует, что изменения коснутся не замены людей, а формата их работы:

Учителя могут перейти к более индивидуализированному и удаленному обучению, оставив привычные классные комнаты.

Фармацевтическую отрасль могут затронуть роботы-продавцы: «Лекарства в аптеках, возможно, будут продавать роботы с помощью искусственного интеллекта».

Актуальность производства и технических отраслей

HR-эксперт считает, что все, что касается производственной сферы, ИИ пока не сможет полноценно забрать на себя.

Кроме инженеров, Пашкина выделяет целый ряд специальностей из разных отраслей, которые будут востребованы минимум еще два десятилетия:

Архитекторы

Технологи

Конструкторы

Фармацевты

Химики

«Думаю, что все, что касается производства, искусственный интеллект пока у нас забрать не сможет. Хотя с развитием технологий все возможно. Кроме инженеров, специальности из разных отраслей будут актуальными еще лет 10-20 точно, а там посмотрим«, — подытожила Татьяна Пашкина.

