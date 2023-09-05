Какие ракеты могут помочь Украине ускорить окончание войны: полковник ответил

Эксперт рассказал, какие ракеты нужны ВСУ.
Военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал, какие ракеты могут изменить ход войны России против Украины. Он подчеркнул, что современное американское вооружение может помочь ВСУ.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
Эксперт пояснил, что в F-16 в комплектации идет ракета AGM-158 JASSM, которая очень хорошо может поражать цели.
"Какие бы ракеты по-настоящему изменили ход войны? Две категории. К F-16 в комплектации идет ракета AGM-158 JASSM, очень хорошая ракета. Она не просто "воздух-поверхность", она может поражать и надводные цели, движущиеся цели. И огромное количество планерных бомб, скажем такие как AGM-154 - на 28 километров она может искать свою цель. Очень качественная и добротная бомба. Этих ракет AGM-158 построено в Америке более 5 тысяч. Пять-шесть сотен, а желательно тысяча таких ракет действительно могут существенно ускорить ход этой войны", - сказал он.
Петр Черник добавил, что ВСУ помогли бы ракеты ATACMS, их нам нужно до тысячи штук.
"То же самое касается ATACMS - баллистическая ракета, которая применяется с M142 HIMARS, с M270. ATACMS на складах - более 4 тысяч. Хорошая тысяча, полторы или две действительно бы уже может и сломали ход этой войны", - пояснил полковник.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧЕРНИК: Американцы не знают, как закончить войну, чтобы Россия не развалилась!
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ.
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