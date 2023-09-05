Какие ракеты могут помочь Украине ускорить окончание войны: полковник ответил

Военный аналитик, полковник Петр Черник рассказал, какие ракеты могут изменить ход войны России против Украины. Он подчеркнул, что современное американское вооружение может помочь ВСУ.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Эксперт пояснил, что в F-16 в комплектации идет ракета AGM-158 JASSM, которая очень хорошо может поражать цели.

"Какие бы ракеты по-настоящему изменили ход войны? Две категории. К F-16 в комплектации идет ракета AGM-158 JASSM, очень хорошая ракета. Она не просто "воздух-поверхность", она может поражать и надводные цели, движущиеся цели. И огромное количество планерных бомб, скажем такие как AGM-154 - на 28 километров она может искать свою цель. Очень качественная и добротная бомба. Этих ракет AGM-158 построено в Америке более 5 тысяч. Пять-шесть сотен, а желательно тысяча таких ракет действительно могут существенно ускорить ход этой войны", - сказал он.

Петр Черник добавил, что ВСУ помогли бы ракеты ATACMS, их нам нужно до тысячи штук.

"То же самое касается ATACMS - баллистическая ракета, которая применяется с M142 HIMARS, с M270. ATACMS на складах - более 4 тысяч. Хорошая тысяча, полторы или две действительно бы уже может и сломали ход этой войны", - пояснил полковник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧЕРНИК: Американцы не знают, как закончить войну, чтобы Россия не развалилась!

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, нанесшим удар по территории РФ.

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