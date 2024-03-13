Какие ранения сейчас чаще всего случаются на фронте и почему они опасны – военный медик ответил

Медик объяснил, какие ранения чаще всего встречаются на фронте.

Военный медик, в гражданской жизни заместитель мэра Коломыи Олег Токарчук рассказал, что 90% ранений на фронте из-за обстрелов ударными дронами.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Медик отметил, что большинство ранений на фронте из-за вражеских "сбросов" с дронов.

"Сейчас, если анализировать, 80-90% раненых - это дроны и сбросы с той стороны. Снаряд может упасть за 10 метров, и ты получишь ранения осколками взрывной волны. FPV-дрон может попасть в тебя непосредственно. И что из этого опаснее, сложно сказать", - пояснил Олег Токарчук.

Медик пояснил, что обстрел с дронов является более прицельным, чем когда обстреливает артиллерия или минометы.

Напомним, военный ответил, что Россия сделает с Украиной после оккупации.

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