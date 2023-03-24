Какие шансы россиян окружить Авдеевку: спикер Сил обороны рассказал, кто воюет против ВСУ

Боеспособных подразделений на Авдеевском направлении у российских окупантов осталось немного.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский критически оценил способность российских войск взять Авдеевку в кольцо и прорвать оборону ВСУ. Он отметил низкое морально-психологическое состояние врага, вызванное большими потерями во время штурмов.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Я даже не рассматриваю возможность, что мы не сдержим россиян... Морально-психологическое состояние российских военных на достаточно низком уровне. Люди отказываются идти в бой. Боеспособных подразделений осталось не так много. Враг несет ежедневно достаточно большие потери — как минимум 2-3 роты, а это 200-300 человек убитыми и ранеными. Через неделю теряется несколько батальонов. Это в большинстве своем мобилизованные”, — объяснил он свою оценку ситуации.

По его словам, оккупанты тщетно возлагают надежды на местные батальоны "ДНР", которые якобы знают местность и могут добиться определенных успехов.

"В "ДНР" и "ЛНР" уже не так много мужчин осталось, которые способны воевать. Это в большинстве своем работяги из шахт, каких-то организий, которые неохотно идут воевать, не умеют и не имеют желания. По сути, боеспособных подразделений довольно мало осталось”, - отметил Дмитрашкивский.

Спикер Сил обороны напомнил, что наступательный потенциал оккупанты уже потеряли на Угледарском направлении.

"В скором времени мы будем наблюдать то же самое и на Авдеевском направлении", — заверил он.

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