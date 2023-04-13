Какие срочные изменения требует украинское образование: ответ главы ведомства Оксена Лисового

Не менее важной задачей на сегодняшний день является выведение образования в оффлайн, уверен новый руководитель Лисовый.

Система образования должна быть направлена на безопасные условия как для детей, так и для учителей. Это – первоочередная задача.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовый в программе "Сніданок с 1+1".

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"Дальше – вывод образования в оффлайн. Потому что онлайновое обучение, даже если оно качественное, оно выпускает огромные сегменты, важные для формирования личности. В частности, социализация, общение, развитие мягких навыков. Поэтому, прежде всего, стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно", — сказал он.

Следующим заданием должна быть организация качественного онлайн-обучения там, где это невозможно по причинам безопасности, и за рубежом.

"По разным данным, от полумиллиона до миллиона детей есть за границей. Обучаются они в местных школах, но при этом хотят получить украинские аттестаты и свидетельства о законченном базовом образовании. Они учатся парально в украинских школах, перегружаясь колоссально. И здесь они должны делать какой-то выбор. Нам нужно сделать это так, чтобы дети его не делали. Максимально упростить им там обучение в школах, оставив наше видение. Это — оставить уникальные предметы, учитывая здесь также сложности синхронизации с нашими предметами", — подчеркнул Лисовый.

Также важными задачами, которые поставил новый министр образования, — цифровизация и оптимизировать доступ к образованию через создание индивидуальных кабинетов.

"Дальше – цифровизация. Это ключевое, особенно в условиях, когда мы должны восстанавливаться, когда мы должны системно организовать работу с донорами. Четко ставить им задачу. Нам нужно тотально цифровизировать образование. Это важный момент", – отметил глава Минобразования.

Кроме того, одним из приоритетов Минобразования является модернизация и трансформация системы профессионального образования. Лисовый подчеркнул, что нужно "трансформировать эти учебные заведения, инвестировать в них и объединять в мощные региональные профессиональные центры".

Напомним, ранее министр образования и науки рассказал, планируют ли в школах вводить военное дело.

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