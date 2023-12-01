Какие страны Европы принимают беженцев из Украины: условия и выплаты (фото)

Страны Европы продолжают принимать беженцев из Украины. В частности, украинцам предоставляют временное убежище в Германии, Нидерландах, Швейцарии, Норвегии, Ирландии и Польше. Украинцам предоставляют бесплатное жилье, питание, билеты на поезд или автобус, медицинскую помощь и финансовую поддержку.

ТСН.ua собрал информацию о популярных странах, которые в 2023-2024 годах будут принимать украинцев.

Отметим, что правила запрещают иметь статус временной защиты в двух странах одновременно. А в некоторых странах украинским беженцам отказывают в повторной защите. К примеру, если вам не подошли условия и вы перезжаете в другое государство.

Нидерланды

Нидерланды продолжают принимать беженцев и оказывать им временную защиту. Его могут получить:

украинцы, покинувшие дома после 26 ноября 2021 года;

украинцы, выехавшие из Украины до 27 ноября 2021 года и находившиеся в Нидерландах;

члены семьи (супруги, партнеры по гражданскому браку, несовершеннолетние дети и близкие родственники) украинцев и иностранцы, легально проживавшие в Украине;

Временная защита в Нидерландах предоставляется по 4 марта 2024 года. Европейский союз намерен продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года.

Украинцев в Нидерландах бесплатно расселяют во временное жилье по всей стране: как в маленьких, так и крупных городах. Амстердам переполнен и вас почти гарантированно поселят в другом городе. Выбрать город и место размещения самостоятельно невозможно — это делают центры для беженцев. Это может быть как отдельная комната (в основном), так и кровать в общежитии. Сейчас украинцам предлагают проживание в гостиницах, базах отдыха, в помещениях школ или госпиталей, приспособленных для размещения людей. Еще один, менее популярный вариант проживания — принимающая семья.

Украинцы в Нидерландах/Фото: armyinform

В центрах для беженцев украинцам предоставляют бесплатное трехразовое питание.

Украинцы в Нидерландах имеют право на финансовую поддержку в размере 260 евро в месяц как на взрослого, так и на ребенка. Эта сумма состоит из двух частей: 205 евро как оплата за питание и 55 евро на другие личные нужды. То есть если вы проживаете в центре для беженцев и получаете там трехразовое питание, то муниципалитет может выдавать вам всего 55 евро в месяц. Выплаты прекратят, если вы официально устроитесь на работу или покинете жилье, которое вам предоставили. Работу в Нидерландах можно искать самостоятельно или обратиться в ближайший центр занятости.

Украинцы в Нидерландах имеют право на бесплатную медицинскую помощь. В базовый пакет услуг относятся визит к семейному врачу, лечение острых и хронических заболеваний, помощь стоматолога при острой боли, а также возможность получить очки, слуховые аппараты и некоторые лекарства.

Школы в Нидерландах бесплатные, обучение идет на нидерландском языке. Правительство ищет возможность обеспечить школьное образование для всех детей украинских беженцев, в некоторых школах создают специальные украинские классы. С детскими садиками гораздо труднее. У них и так большие очереди, а сами садики достаточно недешевые.

Прочитать о том, что делать шаг за шагом, когда вы добрались до страны, можно на едином портале Для беженцев в Нидерландах. На вокзалах крупных городов в пунктах Красного Креста вам также помогут и предоставят всю необходимую информацию.

Статус временной защиты в Нидерландах можно получить повторно.

Германия

Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы. Однако находиться в стране без регистрации разрешено в срок до 90 дней. Далее нужно подать заявку на приобретение статуса временной защиты. Вид на жительство позволяет оставаться в стране в течение одного года, но потом ее можно продлить еще на два года. В Германии правительство продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Оформить защиту могут:

украинцы, покинувшие дома после 24 февраля 2022 года;

люди без гражданства и граждане других стран, которые до начала полномасштабного вторжения находились в Украине;

члены семьи (супруги, партнеры по гражданскому браку, несовершеннолетние дети и близкие родственники) украинцев и иностранцы, легально проживавшие в Украине;

украинцы, уже живущие на территории Германии на основании разрешения, срок действия которого вскоре истекает;

украинцы, которые незадолго до 24 февраля 2022 выехали из Украины и не могут вернуться.

Украинцам в Германии предоставляют бесплатное жилье. Это может быть квартира, комната в общежитии или место убежища для беженцев. В больших городах беженцев пока не поселяют, они переполнены. Людей распределяют по более отдаленным территориям. Получить помощь можно в следующих регионах Германии: Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саксония, Тюрингия и Саарланд. Однако этот список постоянно меняется. В остальных землях оформить статус могут только украинцы, в которых там живут близкие родственники.

Для получения временной защиты необязательно жить в социальном доме. Можно остановиться у родственников, друзей или арендовать жилье.

Украинцы в Германии/Фото: kanaldim / Фото: ТСН.ua

Беженцы из Украины в Германии получают финансовую помощь по безработице — 502 евро в месяц. Если украинец проживает с семьей, то сумма будет немного меньше — 451 евро на человека. В зависимости от возраста дети получают от 318 до 420 евро. Выплаты прекратят, если вы официально устроитесь на работу. Ее можно искать самостоятельно или обратиться в ближайший центр занятости.

Украинцам в Германии, имеющим временную защиту, также оказывают бесплатные медицинские услуги.

Дети в Германии могут бесплатно посещать немецкую школу. Для взрослых есть бесплатные курсы немецкого языка.

Как оформить статус временной защиты в Германии, пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте Visit Ukraine. Условия процедуры могут разниться в зависимости от федеральной земли.

Разрешение на проживание в Германии аннулируется для тех, кто находится за пределами территории страны на протяжении более шести месяцев. Пособие по безработице будет продолжаться, если ваша поездка продлится не более трех недель.

Германия не ограничивает прием украинских беженцев по возвращении из других стран.

Швейцария

Швейцария оказывает помощь гражданам Украины, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны. Украинцы могут въезжать в Швейцарию без биометрического паспорта и визы и находиться в стране без регистрации в течение 90 дней.

Затем беженцы могут получить статус временной защиты – статус S. Он предоставляет право на жительство в Швейцарии в течение одного года с последующим продлением срока пребывания. В ноябре Федеральный совет страны продлил действие программы до 4 марта 2024 года. Европейский союз намерен продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года.

Процедура оформления защиты состоит из трех этапов: заполнение заявления, предоставление персональных данных и отпечатков пальцев. После регистрации и оформления статуса S украинцев распределяют в один из кантонов страны, их всего 26.

После приезда в кантон украинцев поселяют в центре приема беженцев. Условия разные, но чаще всего в комнате проживает до 20 человек. В порядке очереди вас могут переселить в семью, готовую принять беженцев. Чаще этот процесс длится до нескольких недель.

Украинцы в Швейцарии/Фото: Today.com

После оформления статуса S украинцы получают право на бесплатную первичную медицинскую помощь: прием врачей, консультации, диагностика и бесплатное лекарство по рецепту. Условия могут немного отличаться в зависимости от региона Швейцарии

На шестом месяце полномасштабной войны в Украине правительство Швейцарии заявило о более жестких условиях начисления денежных выплат украинцам. Финансовая помощь составляет 1500 швейцарских франков (1510 евро) в месяц. Однако выплату получают не все беженцы. Каждая заявка на выплату рассматривается отдельно с учетом финансового положения конкретного человека или семьи. Раньше доходы и имущество не принимались во внимание.

Украинские дети могут посещать школы Швейцарии бесплатно.

Подробную информацию на украинском языке о процедуре предоставления убежища в Швейцарии можно найти на сайте Государственного секретариата по вопросам миграции.

Швейцария отказывает в повторной защите, но исключение могут сделать для украинцев, переезжающих из стран, перегруженных большим количеством беженцев.

Норвегия

Беженцы могут въезжать в Норвегию без биометрического паспорта и визы и находиться в стране без регистрации в течение 90 дней. Временную коллективную защиту могут получить все граждане Украины и их семьи, перемещенные в результате войны. А также граждане третьих государств и лица без гражданства, которые получили защиту в странах, нанесенных войной, таких как Украина, и их семьи. Украинцы могут получить разрешение на временное пребывание в Норвегии сроком до одного года, с возможностью продления до трех лет. Вы не можете получить коллективную защиту, если:

‍не проживали в Украине до 24 февраля 2022 года;

проживали в Норвегии или другой стране до 24 февраля 2022;

имеете вид на жительство в Норвегии;

не является гражданином Украины, но имеете вид на жительство в Украине;

Норвегия не является членом ЕС, поэтому процедура оформления защиты несколько отличается.

Украинцам в Норвегии предоставляют бесплатное жилье. По прибытии беженцев селят в приемном центре. А затем, после оформления документов, в одной из общин страны. Именно коммуна отвечает за предоставление жилья. Чаще украинцев расселяют в специальных небольших общежитиях. Чтобы получить временную защиту не обязательно жить в предоставленном жилье можно самостоятельно арендовать квартиру.

Украинцы в Норвегии/Leanna Lunde (The Oslo Desk)

Беженцы также имеют право получать в Норвегии медицинскую помощь, если вы заболели, нуждаетесь в получении стоматологических услуг или имеете определенную зависимость. Однако взрослые после посещения врача должны платить персональную долю. Сумма колеблется в пределах 15–35 евро. Впрочем, помощь предоставляется даже если у вас нет возможности ее оплатить. За госпитализацию в больнице платить не нужно.

Финансовую помощь в Норвегии могут получать украинцы, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно, получают право на денежную помощь. Ежемесячные выплаты первые полгода во время интеграционной программы составляют около 1 800 евро на взрослого человека. Сумма со временем корректируется — примерно 650 евро на взрослого и от 250 до 350 евро на каждого ребенка.

Дети из Украины от 6 до 16 лет в Норвегии имеют право на бесплатное образование. После этого можно получить государственное место в колледже или университете со стипендией.

Детальнее о том, как подать заявление о предоставлении временной защиты можно на сайте посольства Украины в Королевстве Норвегия.

Ирландия

Оформлять визу для въезда в Ирландию гражданам Украины не нужно. Получить временную защиту можно непосредственно в аэропорту Дублин. Он дает право жить в Ирландии в течение года с возможностью продлить действие статуса. Центры оказания помощи беженцам также расположены в трех городах страны: Корк, Дублин и Лимерик.

Украинцам в Ирландии предоставляют бесплатное жилье, однако количество доступного в настоящее время очень ограничено. Беженцев размещают в гостиничных номерах или школах и больших спортивных залах, с перспективой постепенного переселения в освобожденные комнаты.

Для того чтобы получить доступ к медицине, рынку труда и образованию в Ирландии необходимо иметь номер PPS, который выдает Департамент социальной защиты.

Украинцы в Ирландии/Фото: litsa.com.ua

Максимальная сумма финансовой помощи для украинцев составляет 208 евро в неделю (830 евро в месяц) на одного взрослого. Пособие на ребенка составляет 140 евро в месяц.

Все медицинские услуги в Ирландии бесплатны для украинцев, оформивших статус временной защиты.

Украинские дети имеют право бесплатно учиться в ирландских школах. Учебные заведения предоставляют бесплатные учебники и форму. Детские садики в Ирландии частные, время обучения стоит около 12 евро. Однако можно подать заявку на государственную программу ЕССЕ, которая компенсирует садик три часа обучения ребенка в день.

Детальнее прочитать о том, как получить временную защиту в Ирландии и оформить номер Ирландских персональных государственных услуг (PPS) можно на сайте Visit Ukraine.

Польша

Украинцы в Польше могут получить временную защиту на один год с возможностью продления. Он предоставляется вместе с кодом PESEL. Это особый статус, который дает право украинским получать в Польше социальную помощь, медицинские услуги, позволяет трудоустроиться и учиться. С марта 2023 г. статус PESEL UKR стал обязательным. Для того чтобы его получить у вас будет 30 дней после приезда в Польшу.

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 г. и получившие PESEL со статусом UKR, имеют право на бесплатное медицинское обслуживание от Национального фонда здоровья, а также бесплатное обучение.

Украинцы в Польше/Фото: glavcom.ua

Доступные программы для украинцев и как получить средства можно просмотреть на сайте Visit Ukraine.

Если украинец выезжает за пределы Польши более 30 дней, статус PESEL UKR отменяется, соответственно прекращаются все выплаты. По возвращении в Польшу его можно будет восстановить.

Подробную информацию, как получить PESEL и денежную помощь, можно прочитать на польском сайте Для граждан Украины.

Правила въезда в страны Евросоюза

Отметим, что правила въезда в страны Европейского союза усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

Напомним, что на сегодняшний день в странах ЕС находятся 4 млн переселенцев из Украины. Евросоюз планирует продлить временную защиту украинских беженцев до 2025 года.

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