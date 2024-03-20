Какие страны НАТО и когда готовы ввести свои войска в Украину – самые свежие заявления лидеров Европы и США

Идея французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину не утихает в информационном пространстве. Тем временем украинские чиновники объясняют, что речь идет не о боевых, а в учебных бригадах союзников.

ТСН.ua собрал последние свежие заявления стран, которые готовы отправить своих военных в Украину и что об этом говорят в Киеве.

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Великобритания

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Daily Mail высказался о предложении Макрона. Он считает, что отправление британских войск в Украину "нельзя исключать".

"Мы должны использовать фразу "мы не можем исключить". В конце концов, часть сдерживания – это двусмысленность, чтобы противник думал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски – он заставляет всех догадываться. Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать", — сказал Уоллес.

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Впрочем, министр иностранных дел Королевства Дэвид Кэмерон предостерегает союзников, что якобы Путин может ударить по ним в случае отправки военных НАТО в Украину.

Он заявил, что любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак. По словам дипломата, нельзя создавать "очевидные цели для Путина" на территории Украины.

“Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат», – заявил Кэмерон в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.

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Польша

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал идею отправки войск НАТО в Украину. По его мнению, предложение президента Франции состоит в том, что бояться должен Путин, "а не мы боимся Путина".

"Присутствие сил НАТО в Украине не является чем-то немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона", — цитирует Сикорского официальная страница польского МИД.

Ранее Сикорский развеял все спекуляции, подтвердив раз и навсегда, что офицеры НАТО уже и так работают в Украине. Впрочем, из каких стран, называть отказался. В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг возможность отправки польских солдат в Украину. По его словам, "намного лучше прислать технику".

Спикер Сейма Польши Шимон Головня заявил, что физическое присутствие военнослужащих НАТО в Украине "усугубит ситуацию".

Франция

Через три недели после заявления о том, что не стоит исключать отправку войск Альянса в Украину, Макрон ответил на обеспокоенность по поводу такого вмешательства. По его словам, эти страхи являются "необходимым осознанием". И подчеркнул, что его страна "должна быть готова защищать Республику".

Если бы Украина упала, если бы мы решили ее покинуть (...), последствия были бы прямыми для нас, потому что где остановилась бы империалистическая власть, если бы она могла продвинуться так близко к нам? – высказался Макрон, которого цитирует TF1 Info.

Он отметил, что война в Украине продолжается в "1500 км от наших границ, это очень мало". Ранее в Le Monde сообщили, что в феврале Макрон допустил отправку французских войск в Одессу "в ближайшем году".

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Финляндия

Также в МИД Финляндии заявили, что не исключают возможность размещения западных войск в Украине.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать", — заявила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

Страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия.

Страны Балтии, соседствующие с Российской Федерацией и готовящиеся к вероятному нападению Путина, готовы поддержать предложение Макрона.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада "отказаться от рисования красных линий" и заявил, что поддерживает ввод войск некоторых европейских стран на территорию Украины.

"Я приветствовал идею направления миссий на украинскую территорию, и считаю, что мы должны ее обсуждать. Конечно, лучше всего было бы, если бы все мы единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию, которую мы имеем", — сказал титовский президент, которого цитирует LRT.

Также не исключает отправки солдат в Украину эстонский премьер Кая Каллас, мол, принятие этого решения не в ее компетенции.

Польские и другие войска НАТО принимают участие в военных маневрах "Стедфаст дефендер-24" в Корзенево, Польша, 4 марта 2024 года / Фото: Associated Press

Италия

В Италии отказываются направлять свои воинские части в Украину, ссылаясь на "жуткие последствия" для Европы. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил 15 марта, что введение войск НАТО в Украину значительно повысит риск разрешения Третьей мировой войны.

"Я не думаю, что НАТО должно вводить свои войска в Украину. Надеюсь, этого не произойдет. Введение войск Альянса и участие в войне с Россией будет означать большой риск начала Третьей мировой войны", — сказал Антонио Таяни.

США

Также не будут опрокидывать своих солдат в Украину США, однако они не против размещения иностранных войск в Украине.

"Мы не будем вводить войска США в Украину. Мы будем продолжать работать с международными союзниками и партнерами, чтобы оказать Украине необходимую поддержку. Обратите внимание, украинцы высказались очень четко. Они не хотят, чтобы кто-то воевал за них. Они хотят воевать за свою страну". И мы будем поддерживать их в этой борьбе", — отметил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода".

Ранее Джо Байден в своем обращении в Конгресс подчеркнул, что американских солдат нет на войне в Украине и не будет. Что больше – Киев не просит об этом.

Американские военные / Фото: Associated Press

Что на самом деле предусматривает предложение Макрона об отправке войск в Украину

В среду, 20 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете La Stampa пояснил, что французский президент Макрон не имел в виду отправку войск Запада для участия в боевых действиях.

"Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за границей, как это происходит сейчас, и все", — заметил Кулеба, заверив, что Украина никогда не обращалась во Францию с просьбой отправить войска для борьбы с российской агрессией.

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У Зеленского прокомментировали идею введения войск союзников

В Офисе презилента по состоянию на сегодняшний день Украина не рассматривает введение войск НАТО на территорию нашей страны, ведь для этого по меньшей мере нужно соответствующее решение.

"Безусловно, на сегодняшний день мы не говорим о Вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине – для этого нужно соответствующее решение", — сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Напомним, по информации французской газеты El Pais, войска НАТО уже находятся в Украине. Они контролируют выделенное ВСУ вооружение, а также проведение разведывательных операций и обучение.

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