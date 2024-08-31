Какие страны запрещают обстреливать Россию западными ракетами и что известно о заявлениях Венгрии о "мире"

В Брюсселе на днях здесь встречаются министры иностранных дел и обороны. И имеют возможность впервые лично обсудить то, что всех удивило во время отпусков: атаку украинских войск на Курскую область России.

Об этом говорится в материале корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

"Право Украины на самооборону, предусмотренное 51-й статьей Устава ООН, включает право на удары по военным объектам на территории России. Украинцы очень осторожны и бдительны - они не бьют по гражданским и не делают того, что россияне - на украинской территории", - говорит Байба Браже, министр иностранных дел Латвии.

Байба Браже

Украина убеждает партнеров разрешить удары в глубь территории России. Целями, объясняет в Брюсселе Дмитрий Кулеба, станут, прежде всего, аэродромы, откуда взлетают российские бомбардировщики, атакующие украинские города и инфраструктуру.

"Тем, кто пытается обвинить Украину в недостаточной успеваемости, следует всегда помнить, что успех России зависит только от готовности партнеров принимать смелые решения. Если их принимают, Украина успешна на местах. Если нет, сетуйте не на Украину. На себя", – отметил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Собеседники Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС говорят, что крупнейшие противники снятия ограничений – США и Германия. Британия и Франция, тоже владеющие дальнобойным оружием, – менее категоричны. Но желают синхронизации политики с ключевыми партнерами.

"Те страны, которые отправляют в Украину ракеты большой дальности и другое вооружение, будут решать каждая самостоятельно, как их можно использовать. Но, мне кажется, бессмысленно говорить, что позволить целиться по территории России — значит вести войну против Москвы. Мы не воюем против Москвы", – говорит Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Исключительно территорией Украины - использование своего оружия ограничивает Италия. Глава ее МИД подчеркнул: Рим - не в состоянии войны с Москвой. Зато, например, Нидерланды, возглавляющие авиакоалицию и предоставляющие Украине истребители F-16, не сопровождают предоставление вооружений предостережениями.

"Мы не ставили никаких ограничений в милях или километрах, чтобы Украина могла использовать это оружие. Это должна быть самооборона, должны быть военные цели, поскольку это соответствует праву на самооборону и гуманитарному праву. Это главное для Нидерландов", - говорит Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов.

Потребности Украины на фронте с коллегами из ЕС - украинский министр обороны обсудил онлайн.

"Лично Рустем Умеров, вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сейчас находится в другой стратегической для Украины столице - Вашингтоне, где встречается с главой Пентагона. Украинские чиновники представляют перечень целей на территории России, на поражение которых - хотят добиться от администрации США разрешения. Рассчитывает Украина и что обещанное оружие прибудет вовремя. Ее чиновники жаловались на разрыв между провозглашенными обязательствами и фактическими поставками. В частности, по системам Patriot", - говорит Зоряна Степаненко, корреспондент „Радио Свобода“.

Дискутируют в ЕС и о том, чтобы перенести обучение военных на территорию Украины. Но согласия среди стран пока нет - многие из них считают это слишком опасным.

Предложения топ-дипломата ЕС - позволить Украине воевать без ограничений критиковала Венгрия, которая не предоставляет никакого оружия. Петер Сийярто вновь написал в соцсетях - его страна за мир. Кстати, следующей остановкой венгерского чиновника после Бельгии стала Россия - сегодня публиковал фото из Санкт-Петербурга. Это в то время, когда за тесные связи с Россией - Венгрию все громче и решительнее критикуют в самом ЕС.

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