Какие территории Украина вернет последними: мольфар шокировал прогнозом о войне

По словам Макса Гордеева, Луганская и Донецкая область пока энергетически не присоединяются к Украине.

Известные украинские мольфары, астрологи и тарологи сделали прогноз на 2025 год, в котором прочат возвращение территорий и победу. Рассказали они и о будущем российского диктатора Путина. Этот прогноз ему точно не понравится. Все детали – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Возвращение территорий

Известный мольфар Макс Гордеев рассказал, какие территории Украины вернутся под ее контроль последними. Об этом провидец рассказал в эфире своего YouTube-канала. Гордеев ответил на вопрос, вернется ли Украина к границам 2022 года.

"Уже не говорим о 1991 годе, уже мы говорим о 2022. Вероятность того, что вернется к границам 2022 года — это гораздо вероятнее, чем возвращение 1991", — сказал мольфар.

По его предсказаниям, Украина будет возвращать свои территории постепенно.

"Луганская и Донецкая область энергетически не присоединяются мне ни по картам, ни по ощущению. К сожалению, эти территории вернутся последними", – прогнозирует Гордеев.

Смерть Путина и победа Украины

Максим Гордеев в интервью на канале OBOZ.LIFE поделился своим прогнозом по поводу будущего российского диктатора Владимира Путина. Он также высказался о грядущих изменениях в России и Украине, которые, по его мнению, принесут новую эпоху.

Он отметил, что по анализу энергетики Путина, у него серьезные проблемы со здоровьем. Это подтверждается не только снижением его физической активности, но и внешними изменениями: опущенное лицо и постоянное сжатие рук, что свидетельствует о сильной боли. Поэтому Путин может умереть до конца 2025 года. По словам эксперта, Путину нужно в реальности увидеть победу Украины.

"То есть это его будет самая ужасная карма, которая может существовать в мире. Просто увидеть эту победу. Потому что он привык к тому, что он завоевывает, завоевывает, и ничего за это ему, как говорится, энергетически не прилетит", – объяснил мольфар.

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Он добавил, что на конец 2025 года выпал старший аркан Таро "Мир".

"Карта Мира – это окончание. То есть окончание его жизни уже очень близко", – подчеркнул Гордеев.

Мольфар уверен, что даже самые близкие союзники российского президента начинают терять к нему доверие.

"Ситуация такова, что союзники бросают его один за другим. Даже Трамп, ранее демонстрировавший определенную поддержку, сейчас не заинтересован в сотрудничестве с ним", — подчеркнул эксперт.

А вот для Украины мольфар сделал радостные предсказания. Он сравнил этот год с символической змеей, сбрасывающей старую кожу.

"Все ненужное исчезнет: как во власти, так и в жизни каждого украинца", – заявил он.

Также, по мнению мольфара, 2025 станет для Украины годом обновления. По всей вероятности, война может закончиться также в этом году, ведь в раскладе выпала карта "Туз Пентаклей". Она является одной из лучших карт, символизирующих финансовое подкрепление и завершение войны.

В свою очередь ясновидящий Андрей Дуйко, которого называют "украинским Нострадамусом", предсказал, что в 2025 году Украина может заключить мирный договор. Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

"Неважно, как заключат мирный договор. Но это произойдет. Потому что после того, как остановится конфликт, у большого количества людей, слушавших пропаганду, останутся вопросы к своему лидеру. Запомните слово "новичок", мы его очень долго будем слышать в следующем году. Но о чем идет речь, не могу говорить", – сказал Андрей Дуйко.

Экстрасенс считает, что "главным акцентом" в следующем году станет окончание войны в Украине.

Хорошая дата для Украины

Примечательно, что победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, что в 2025 году может закончиться война в Украине. Об этом она сказала на своем ютуб-канале. Яна Пасынкова отметила, что 6 июня 2025 года – это важная и хорошая дата для Украины.

"Зафиксируйте, пожалуйста, дату – 6.06. Это хорошая дата для нас с вами", – отметила экстрасенс.

Она также отметила, что во время встречи Зеленского с западными лидерами "нам могут рассказать, как жить дальше". Но в этих "советах" интересы Украины "будут не на первом месте".

Победный год

Известный астролог Влад Росс также поразил своим прогнозом на 2025 год. Он отметил, что год Зеленой Деревянной Змеи станет победным для Украины и чрезвычайно велика вероятность того, что Путин не доживет до конца этого года.

Самый опасный период для Путина, по словам таролога Анны Атамановой, будет именно осенью 2025 года.

Более того, о том, что Украину ждет победа, говорит и нумерологический прогноз на 2025 год. Астролог Влад Росс подчеркнул, что год Зеленой Деревянной Змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Следовательно, предсказание известной провидицы Ванги относительно возможной победы Украины именно в 2025 году, по словам, Росса может быть не точным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: О границах 1991-го уже никто не говорит! Какие территории Украина вернет последними?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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