Какие удары готовит Россия по Украине: враг накопил более 1000 ракет

Россия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 28 ноября. Воздушные силы Вооруженных сил сообщили, что российская армия выпустила 91 ракету разных типов и 97 "Шахедов".

Враг возобновил удары по объектам энергетики и на этой неделе установил рекорд по количеству одновременного применения "Шахедов" во время атаки. В общей сложности с начала недели выпустил по украинским городам 519 дронов.

Сколько ракет накопила Россия и как часто может наносить массированные удары. Как противодействовать такому количеству БПЛА и помешают ли снег и морозы — читайте в материале ТСН.ua.

Россия накопила ракеты минимум на 7 массированных ударов

В российской армии сегодня накоплено более 1000 ракет разных типов. Об этом в комментарии сайта ТСН.ua рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Каждой позиции (ракет – ред.) больше сотни. Тех же "Искандеров", Х-101, Х-555, "Калибров". По большому счету на десятки ракетных атак с использованием около сотни ракет в каждой атаке у них сейчас есть. Конечно, часть там ЧП — неприкосновенный запас, который они вряд ли будут использовать. На семь-восемь атак ракеты точно есть", — говорит Свитан.

Станет ли зима препятствием для запуска "Шахедов"

По словам эксперта, неблагоприятная погода зимой, а именно морозы и как следствие обледенения, влияет на любой летательный аппарат — в частности "Шахеды".

“Сейчас фронты проходят и для них (россиян – ред.) это проблема. Но, тем не менее, они используют большие количества дронов. На этой неделе впервые одновременно было запущено около 200 "Шахедов". Часть из них, если не больше половины – это обманки, которые были локационно утрачены. Но часть все-таки прошла, добралась до западных границ Украины”, — рассказал Свитан.

В какие города не могут достать "Шахеды"

Куда могут достать "Шахеды", зависит от точки пуска, говорит военный эксперт. Впрочем, за счет их дальности — около 1500 километров, они могут накрыть всю Украину.

"Тем не менее, во время предыдущей атаки 72 "Шахеда" были уничтожены, 90 — локационно потеряны. Это влияние РЭБом или уход на север. То есть при воздействии РЭБа они разворачиваются на ноль градусов, идут на север — на Беларусь или на Россию", — говорит Свитан.

По его словам, российская армия однозначно будет продолжать использовать дроны во время атак. Более того, их количество может еще увеличиваться.

"Они могут около сотни "Шахедов" использовать в боевом исполнении, примерно столько же могут использовать обманок. Россияне могут использовать до 200 БПЛА в день. Потому эта опасность остается. Нам нужно по-другому на нее реагировать", — говорит Свитан.

Военный эксперт считает, что сегодня необходимо разворачивать мобильные группы и усиливать пограничные области, чтобы перехватывать Шахеды, когда они только заходят на территорию Украины.

"Не давать возможности выходить на просторы наши воздушные, их перехватывать на входе мобильными группами или ЗРК. А, конечно, дальше выстраивать противовоздушную оборону с помощью авиации — секторально, с помощью зенитно-ракетных комплексов — объектово", — считает Свитан.

Почему дроны долетают до Киева и как с ними бороться

По словам Романа Свитана, одна из причин, почему "Шахеды" не сбивают в приграничных областях, а они долетают до Киева — это увеличение их количества во время атак.

"Причем чуть ли не на порядок было 10-15, а уже 150-200. В 10 раз практически увеличилось общее количество беспилотников. из Украины и разворачивать вдоль линии границы, вдоль линии фронта нет. Вариантов других нет. И это новый вызов для нашей системы ПВО", — говорит военный эксперт.

Впрочем, по его словам, есть еще одно решение для борьбы с вражескими дронами.

"Это легкомоторные самолеты. Закупать, кроме истребителей, легкомоторные штурмовики типа Embraer Super Tucano. два пулемета и ночной прицел. Там два пилота, управляющих самолетом. Если бы их закупили несколько десятков, они решили бы вопрос "Шахедов" кардинально. Это не мобильная группа, которая на "дырчиках" гоняет по земле. будет решен вопрос закупки самолетов, оптимальный вариант – разворачивать все мобильные группы вдоль границы и линии фронта”, – считает Свитан.

Основная задача "Шахедов" — это засушивание нашей системы ПВО. Дронам нужно взять на себя удары ракет, которых не так много.

“А почему больше всего летят на Киев? Потому что больше всего ПВО стоит в Киеве. Это можно заходить на один зенитно-ракетный комплекс, и нам нужно ракеты со всей Украины собрать под него. идут туда, чтобы их сбивали. Такая задача, потому что ракета гораздо дороже "Шахеда", а тем более, чем обманка", — говорит Свитан.

Напомним, российская армия устроила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине 28 ноября. Под ударом оказались объекты энергетики. В разных уголках страны звучали взрывы, работала ПВО и есть "прилеты".

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