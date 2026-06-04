Какие укрытия самые безопасные: эксперт рассказал, где лучше прятаться от ракетных ударов

Укрытие / © Getty Images

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В условиях регулярных воздушных ударов и плотной городской застройки Киева жителям спальных и центральных районов бывает трудно сориентироваться, какое именно убежище способно гарантировать реальную безопасность. Несмотря на то, что на официальных цифровых картах города значатся сотни адресов простейших убежищ, их техническое и бытовое состояние заставляет людей рисковать жизнью и оставаться дома.

Руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном Клуб» и эксперт по безопасности Игорь Молодан в интервью ТСН.ua дал четкие советы относительно того, какие объекты в Киеве являются самыми надежными для защиты, а также назвал главную причину, почему горожане массово игнорируют домовые подвалы.

Где прятаться безопаснее всего: рекомендации специалиста

Эксперт отмечает, что основная часть населения Киева живет в уже застроенных и густонаселенных районах, где возведение новых капитальных бомбоубежищ практически невозможно. При таких условиях Игорь Молодан советует горожанам не полагаться на обычные подвалы старого фонда, а выбирать большие подземные инженерные объекты, если они расположены рядом.

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В перечень самых надежных гражданских убежищ в столице эксперт относит:

подземные станции Киевского метрополитена;

подземные паркинги (в частности в новостройках и крупных торгово-офисных центрах);

углубленные пешеходные переходы;

подземные торговые центры, если таковые имеются рядом.

«Эти укрытия для людей самые надежные. Но повторюсь, что проблема Киева не в недостаточном количестве укрытий, а именно в необустроенности уже имеющихся простейших укрытий. Это — главная проблема», — отмечает Игорь Молодан.

Закрытые двери и захламленность: укрытия, о которых забыли

Руководитель Центра корпоративной безопасности убежден: если сегодня устроить реальную проверку и пройтись по случайным адресам укрытий, которые официально внесены в общегородской перечень и нанесены на карту, то результаты будут неудовлетворительными. Значительная часть этих помещений окажется или наглухо закрытой во время тревоги, или полностью захламленной строительным и бытовым мусором.

Отдельным, но едва ли не самым важным фактором полной непригодности большинства домовых подвалов является абсолютное отсутствие базовых санитарно-гигиенических условий. В подавляющем большинстве простейших хранилищ Киева нет даже самого примитивного туалета или подключения к водоснабжению и канализации.

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«В большинстве нет даже туалета. А, кстати, уборные должны быть в каждом укрытии, потому что время пребывания в них — до 48 часов. Столько времени люди не выдержат без уборной. Поэтому люди туда и не идут», — заключает Игорь Молодан.

Отсутствие элементарной вентиляции, грязь и невозможность удовлетворить базовые физиологические потребности во время длительного укрытия (например, во время многочасовых ночных атак) сводят на нет все призывы прятаться в подвалах. Именно поэтому киевляне сознательно выбирают или оставаться в собственных квартирах по правилу «двух стен», или, несмотря на опасность обломков, бежать к ближайшей станции метро или большого подземного паркинга, где созданы минимальные условия для пребывания людей.

Больше читайте в материале: Почему в Киеве не хватает укрытий: эксперт назвал топ-5 безопасных мест во время обстрелов и главную проблему

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