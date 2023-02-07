Какие землетрясения угрожают Киеву: ответ сейсмолога

Нельзя сказать, что Киеву угрожают землетрясения такого масштаба, как в Турции.

Территория Украины расположена возле мощного сейсмоактивного пояса, который тянется через Средиземное море, Кавказ, Идокуш, а затем расплывается на два отдельных пояса. У Украины меньше шансов, что сильные землетрясения могут происходить часто, а вот такие страны, как Грузия, Армения, Кипр, Турция, Сирия, территориально расположены именно в поясе, где могут чаще случаться землетрясения.

Об этом ТСН.ua рассказал Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины.

"По Киеву у нас есть исторические данные за почти тысячу лет о том, как ощущались на его территории землетрясения. Нельзя сказать, что Киеву угрожают землетрясения такого масштаба как в Турции. Но есть другие, которые могут быть опасными. проходящие в части пояса "зона Вранча", в Румынии", — сказал Кендзера.

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Он пояснил, что очаги этих землетрясений формируются на очень большой глубине – около 140-180 км. Они очень сильны. По силе – даже больше случившихся в Турции.

"Из-за того, что эти землетрясения имеют глубокий фокус, сейсмические волны медленно затухают и достаточно интенсивно доходят до Киева, Москвы и Санкт-Петербурга оставляя трещины и разрушения, а если сейсмические волны попадут в резонанс, то могут быть и большие разрушения", — рассказал Александр Кендера.

Напомним, Украина расположена на северной окраине сейсмоактивного пояса, на котором произошло разрушительное землетрясение в Турции. Самые мощные землетрясения в Украине возможны на юго-западе Одесской области.

Ужасные последствия землетрясения в Турции

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