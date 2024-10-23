Каких военных КНДР направила на помощь Путину и на что они способны: эксперт рассказал

Судя по сведениям, обнародованным южнокорейской разведкой, на фронт из КНДР собираются отнюдь не обычные солдаты, а элитные спецназовцы-штурмовики из Сил специальных операций.

Об этом в интервью TSN.ua рассказал лектор Унивеситета Коре из Сеула, специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий.

"Средний северокорейский солдат, то есть простой младший сержант в пехотной роте — у них их достаточно мало. Потому что жизнь его довольно печальна, во многом состоит из изучения работ вождя под руководством политрука, помощи колхозу и трудовой мобилизации”, — говорит Федор Тертицкий.

Впрочем, на войну против Украины, по его словам, собираются не простые солдаты.

Специалист по изучению Северной Кореи Федор Тертицкий

"А элитные спецназовцы-штурмовики из того, что раньше в Северной Корее называлось легкой пехотой, а затем Силами специальных операций. Эти люди обычно и хорошо накормлены и достаточно натренированы. Но боевыми действиями северокорейские отдельные формирования не занимались с 1953 года, когда закончилась Корейская война", – рассказал Федор Тертицкий.

Ранее Северная Корея отправляла за границу старших офицеров, говорит эксперт.

"Причем старших офицеров, как правило от подполковника и выше. Все эти люди получали личное одобрение вождя или его наследника на выезд за границу. Поскольку за границу очень опасно отправлять солдат, особенно офицеров, потому что он может набраться "неправильных" идей, после чего он может захотеть вернуть оружие против вождя — чего вождь хочет меньше всего на свете", — говорит Федор Тертицкий.

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