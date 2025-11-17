Каким будет конец войны в Украине: военная ответила

Юлия Микитенко

Командир взвода БПЛА 54-й бригады Юлия Микитенко считает, что конец войны в Украине не будет означать мир.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Военная считает, что конец войны — это будет просто переведение дыхания перед следующей фазой войны.

«Для нас конец войны — это не будет мир. Для нас конец войны — это переведение дыхания. Перед следующей фазой войны, да», — сказала Юлия Микитенко.

Ранее бывший народный депутат Украины, военная Татьяна Черновол призвала украинцев не готовиться к быстрому окончанию войны и настраиваться на длинную дистанцию.

