Каким будет конец войны в Украине: военная ответила
Военная рассказала о своем видении окончания войны в Украине.
Командир взвода БПЛА 54-й бригады Юлия Микитенко считает, что конец войны в Украине не будет означать мир.
Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.
Военная считает, что конец войны — это будет просто переведение дыхания перед следующей фазой войны.
«Для нас конец войны — это не будет мир. Для нас конец войны — это переведение дыхания. Перед следующей фазой войны, да», — сказала Юлия Микитенко.
Ранее бывший народный депутат Украины, военная Татьяна Черновол призвала украинцев не готовиться к быстрому окончанию войны и настраиваться на длинную дистанцию.
