Каким будет курс доллара до конца 2023 года: экономист дал прогноз

Курс доллара до конца 2023 будет зависеть, в частности, от динамики полномасштабной войны в Украине. Любая военная эскалация может повлечь за собой усиление давления на гривну.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

"До конца года, я думаю, абсолютно нереально делать такие прогнозы. Потому что мы не знаем ни динамики войны, мы не знаем, что будет с экономикой. То есть, любая военная эскалация может вызвать усиление давления на гривну. Максимум горизонт прогнозирования – это один-два месяца", – считает он.

По словам экономиста, в июле доллар будет оставаться стабильным. Коридор изменений – плюс-минус пять процентов вверх или вниз, отметил Алексей Кущ.

Напомним, в Украине хотят запретить наличные расчеты. Авторы этой идеи уверены, что таким образом можно побороть коррупцию на 95%.

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