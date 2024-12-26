Каким будет мир в 2025 году: неожиданный прогноз разведки США – что говорят об Украине и РФ

Задумывались ли вы, каким будет мир в 2025 году? Украинцев, конечно, волнует только один вопрос, но американская разведка выпустила материал о том, каким может быть следующий год и вообще ближайшие годы. Основной тезис – в 2025-м мир будет неузнаваемым. Так что же прогнозируют ведущие эксперты? Кто может подвинуть США по влиянию в мире? Где могут начаться новые войны? Что будет с Украиной?

Обо всех деталях говорится в эксклюзиве TSN.ua.

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Новые прогнозы на 2025 год и не только

Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, но все понимают, что прогнозирование – в современном мире вещь необходимая, для кого-то успокаивающая, что "а вдруг все беды кончатся", для других важно увидеть, каким может быть вероятное будущее. И вот свой отчет обнародовал Национальный совет по разведке США, который в последний раз делал это 4 года назад. Его название: "Глобальные тенденции – измененный мир".

Авторы отчета, среди которых ведущие американские и иностранные эксперты, говорят – это не ответы на все вопросы, это скорее обзор потенциальных возможностей и потенциальных угроз. Однако этот обзор достаточно глобальный и дает понимание тенденций развития современного мира. И с ним не мешало бы ознакомиться всем тем, кто принимает решение. Кстати, в этом году там есть несколько прогнозов и по Украине. В целом отчет размещен на 121 страницах, но в "Украинской правде" разобрали прогноз и остановились на главных пунктах и тенденциях.

Кто будет лидером в мире следующие 20 лет

Итак, основной тезис – в 2025 году мир будет неузнаваемым, а следующие 20 лет будут годами трансформации системы международных отношений. А вот сформировавшаяся после второй мировой войны система уйдет в небытие. Правда, и новой системы нет, она будет формироваться в течение следующих 20 лет. В то же время все эти годы будут годами смен основных игроков на мировой арене. И вот, один игрок, пишут авторы уже не будет таким, как сейчас. Это трудно представить, но прогнозируют, что США лишатся роли мирового гегемона, и это главное отличие нынешнего документа относительно отчета четырехлетней давности о международной системе. Впрочем, США останутся мировым лидером в сфере вооружений, инноваций и будут главным поставщиком идей.

А вот новыми лидерами, говорят, станут в первую очередь страны БРИКС – а это Бразилия, Россия, да-да, вам не послышалось, Индия и Китай. Но если рост Китая заметен уже сегодня, то в ближайшие годы ставку делают на Индию. Там прогнозируют рост экономического могущества и населения, а с этим произойдет и рост амбиций. Нью-Дели может стать признанным мировым центром.

Прогнозируют ли расцвет России?

Относительно Китая – каких-то радикальных изменений в этой стране эксперты не ждут и предполагают, что экономический рост там и дальше будет сочетаться с монополией одной политической силы. Что касается России, то здесь возможны два сценария:

первый: эксперты прогнозируют расцвет России при либерализации экономики и вложений в развитие человеческих и интеллектуальных ресурсов,

или второй вариант: это дальнейший рост националистических настроений, зависимость от нефтедолларов, продолжение агрессивной внешней политики, что приведет к кризису международной политики этой страны.

А сейчас что? Сейчас не кризис международной политики? Россия чихать хотела на партнерство, на договоры, на условия, а в будущем будет расцвет? В то же время, не исключают эксперты даже установление в России полной диктатуры, хотя и признают этот сценарий маловероятным. А сейчас это не диктатура, нет? А Путин, такое чувство, собирается жить еще долго.

И что интересно, эксперты пишут, что ни одна другая страна не составит конкуренции странам "Большой семерки" и Бразилии, России, Индии и Китая – как по уровню развития так и по весу в мире, хотя ожидается рост политического и экономического веса Индонезии, Ирана и Турции.

Прогноз для ЕС

В то же время у Европейского Союза не такой радужный прогноз. Эксперты говорят, что ЕС будет ослаблять свое влияние, однако будет оставаться центром тяготения новых демократий. А вот здесь интересный нюанс по Украине. По прогнозам Центральной Рады разведки, ЕС может расшириться за счет некоторых Балканских стран, Турции и Украины. Поэтому такой прогноз достаточно оптимистичен и относительно перспектив нашей страны.

Какая страна станет самой богатой

Сделали прогноз и по экономике мира. Говорят, что экономический спад ненадолго. Но эксперты полагают, что определенные тенденции в экономике изменятся. Из интересного говорят, что может закончиться эра доллара как основной мировой валюты. Да-да, и такое может быть, хотя сейчас это представить сложно. Мировое богатство и экономические мощности переместятся с Запада на Восток.

Эксперты отмечают, что такого прецедента еще не было в современной истории. Это объясняют двумя вещами:

во-первых, рост цен на нефть и товары повлекли за собой лавину доходов для стран Персидского залива и России;

во-вторых, более низкая стоимость рабочей силы привела к переносу производств в Азию.

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К 2025 году Китай может превратиться в крупнейшее по размерам экономики государство мира, хотя в военном отношении все равно будет уступать США, считают авторы доклада. Прогнозы экономического роста стран БРИКС показывают, что уже примерно в 2040-2050 годах их ВВП будет соотноситься с ВВП стран Большой семерки. Следовательно, не Запад, а Восток может стать символом богатой жизни.

В 2025 году может возрасти спрос на еду на 50%. Также эксперты прогнозируют, что в 2025 году мир уже будет иметь заменитель нефти и газа как основным энергоносителям, однако для того, чтобы воплотить механизм использования этого нового вида энергии, потребуется время и отмечают, что даже через 25 лет будет далеко до полного перехода. Но нефтедобывающим странам уже сегодня следует принимать это во внимание. Уровень производства многих традиционных производителей энергии уже в состоянии упадка.

Лидеры нефтепроизводства

Соответственно, количество стран, способных значительным образом расширить производство, будет уменьшаться и лишь шесть стран – а это Саудовская Аравия, Иран, Кувейт, ОАЭ, и возможно Ирак и Россия – по оценкам, будут иметь 39% от общего нефтепроизводства в мире в 2025 году. Когда там Трамп собирается снизить цену на нефть до 40 долларов за баррель, чтобы Путин не смог продолжать войну? Этот план точно сработает?

Новые войны?

В то же время эксперты прогнозируют, что в скором времени могут начаться новые войны. И уже в 2025 году вероятность конфликтов резко возрастет, в то же время влияние НАТО может рухнуть, а будет расти роль отдельных стран. Однако это не такая война, как сейчас в Украине, характер конфликтов несколько изменится.

Во-первых, мы снова можем стать свидетелями войн за ресурсы как энергетические, так и пищевые и водные. Во-вторых, будет расти количество конфликтов внутри отдельных стран. Многие уже сегодня есть страны, где правительства не способны выполнять свои функции – защиты и обеспечения своих граждан, эксперты прогнозируют, что количество беженцев из таких государств будет расти, а внутри стран начнутся гражданские и военные конфликты, поэтому в зону этих конфликтов могут вмешиваться и другие государства .

Ядерка может быть?

Ядерная война может быть, но это не точно. Не исключают эксперты, что "клуб ядерных государств" расширится, в первую очередь, за счет государств Ближнего Востока. И вот это уже приведет к дестабилизации и усугубит риски использования ядерного оружия в конфликтах. В то же время, эксперты отмечают – такие угрозы минимальны, потому что дипломатия никуда не исчезает.

Однако не исчезнет в 2025 году и терроризм, и хотя эксперты прогнозируют исчезновение Аль-Каиды, однако на замену ей может прийти другая сила, более живучая и активная террористическая сеть, так что уже сейчас должна вырабатываться антитеррористическая стратегия, которая помешает этой организации родиться на свет. Кстати, согласно отчету, в Ираке и Афганистане и в 2025 году нестабильность и борьба за власть может продолжаться.

Управлять будут женщины?

Еще один интересный прогноз – руководить в мире будут женщины. В то же время эксперты говорят, что, прежде всего, больше женщин станет в экономике, и прогнозируют, что эти тенденции будут распространяться даже в мусульманских странах. Также может вырасти и роль женщин в политике, в частности, авторы отчета приводят пример таких разных стран как Швеция и Руанда, где уже сейчас женщины играют важную роль в управлении государством и где правительственные приоритеты несколько иные, чем в "мужских правительствах". В частности, речь идет о лучшем решении экологических, медицинских проблем, обеспечении экономического роста и приоритете социальных программ над оборонными.

Новая пандемия

А еще авторы отчета приводят один из возможных глобальных сценариев под названием "октябрьский сюрприз". Речь идет о том, что изменение климата может привести к глобальным катаклизмам. И могут возвратиться пандемии. Эксперты отмечают, что пандемия станет неожиданной и, чтобы ее преодолеть, странам придется объединяться и совместно решать эту проблему.

Что раньше прогнозировали в Национальном разведывательном совете

Словом, прогнозировали много, но прогнозов действительно множество, на любой вкус. Поэтому логичен вопрос: насколько достоверным может быть именно этот прогноз? Конечно, все покажет 2025 год. Но журналисты отмечают, что это уже четвертый отчет Национального разведывательного совета.

Первый был опубликован еще в 1994 году и там речь шла о мире в 2010. Так вот, в том отчете нет ни слова о современном глобальном экономическом кризисе. Напротив, речь идет о годах роста мировой экономики. Но эксперты прогнозировали изменения в системе мировой безопасности, укрепление других центров мира в противовес США и то, что Америке придется вкладывать все больше финансовых и других ресурсов с тем, чтобы сохранять свои лидерские позиции.

Спрогнозировали ранее в Национальном разведывательном совете также проблему Ирана: речь шла о том, что некоторые государства будут использовать значительную часть средств, полученных от продажи ресурсов, на увеличение своего военного потенциала и новых видов вооружений.

Что касается России, то в той части эксперты указывали на структурную слабость российской экономики и на общественный запрос на "сильную руку". Чего стоит тезис – в России будут расти "националистические чувства", и они будут важнее европейских ценностей и демократии. Украинцы знают это как никто.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НАЧАНУТСЯ НОВЫЕ ВОЙНЫ?! Каким будет мир в 2025 году? Прогноз американской разведки

Напомним, украинский журналист Виталий Портников оценил возможность окончания войны в январе или хотя бы временного перемирия.

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