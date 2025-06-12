Каким будет население Украины, если война закончится в 2030 году: демограф озвучил тревожный прогноз

Александр Гладун

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Демограф Александр Гладун озвучил тревожный прогноз по населению Украины из-за войны России.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Демографы подсчитали, что по худшему сценарию, если война закончится в 2030 году, то к 2040 году население Украины на подконтрольных территориях составит 22 млн человек.

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«Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллиона жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но, напомню, что это только по подконтрольной территории», — сказал он.

Полный текст читайте по ссылке: Война в Украине до 2030 года: демограф рассказал, сколько останется украинцев