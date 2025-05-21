Каким будет население Украины после окончания войны: демограф ошарашил прогнозом

Александр Гладун

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Демограф Александр Гладун рассказал об исследованиях по населению Украины после войны. Он считает, что по позитивному сценарию, население в 2041 году будет 23-24 миллиона человек.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

Эксперт отметил, что по позитивному сценарию демографов, война в Украине может продлиться до 5 лет и тогда население к 2041 году составит 23-24 миллиона.

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«В этом варианте прогноза заложили дату окончания войны в 2027 году. На начало 2025 года мы оценили численность населения на подконтрольной территории чуть более 27 миллионов. Соответственно к 2041 году, численность населения Украины будет составлять 23-24 миллиона, то есть сократится еще на 3-4 миллиона», — сказал Александр Гладун.

По негативному сценарию, если война закончится в 2030 году, то население может сократиться до 22 миллионов.

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