Каким будет население Украины после войны: заявление Зеленского и анализ демографа — обзор

Миллионы украинцев уехали за границу с начала полномасштабной войны, спасаясь от обстрелов. Впрочем, вопрос вернутся ли уехавшие. Зеленский выступил с заявлением и рассказал, что будет с украинцами, выехавшими за границу во время войны. А демограф рассказал нелестные цифры населения Украины, рождаемости, назвал ошибки власти и даже объяснил, как это можно исправить.

Все подробности демографической ситуации в Украине во время и после войны рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube канале TSN.ua.

Сколько украинцев уехало за границу

По состоянию на 31 августа 2024 статус временной защиты в ЕС получили почти 4 миллиона 200 тысяч украинцев, выехавших за границу с началом полномасштабного вторжения.

По данным Евростата, около 60% всех украинских беженцев зарегистрировано в трех европейских странах. В частности, наибольшее количество беженцев из Украины, оформивших статус временной защиты, зарегистрировали в Германии, там находится более 1 миллиона 12 тысяч украинцев, что составляет 27% от общего количества в ЕС. В Польше более 975 тысяч украинцев, что составляет 23,4%, а в Чехии почти 377 тысяч, что в процентах чуть больше девяти от общего числа.

Что будет с теми, кто уехал из Украины

Президент Владимир Зеленский призвал находящихся за рубежом украинцев возвращаться и помогать. Он заверил, что государство не будет давить на граждан, выехавших за границу после начала полномасштабной войны, для их возвращения.

Об этом Зеленский говорил в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Он добавил, что у всех украинцев складывались разные ситуации. Многие граждане имели серьезные причины для выезда за границу. Речь идет, в частности, о пенсионерах, детях, семьях погибших военных и других категориях.

Как изменилось население Украины

По состоянию на 2021 год население нашего государства составляло около 41 миллиона человек, сейчас эта цифра значительно меньше.

По состоянию на 1 января 2024 года Институт демографии оценивал численность населения на территории Украины более чем в 35 миллионов. Демограф Александр Гладун в интервью "РБК-Украина" прокомментировал новые данные ООН и оценил эти цифры.

Он заявил, что с начала большой войны население Украины сократилось на 10 млн человек или примерно на четверть. Все это – из-за оттока беженцев, падения рождаемости и гибели людей на войне. Такие данные приводит ООН. Демограф отмечает, что следует принимать во внимание, на какую дату, по какой территории дается оценка.

Также читайте Сколько останется украинцев после войны: эксперты о сокращении населения и катастрофическом соотношении женщин и мужчин

"Когда началось полномасштабное вторжение, в начале 2023 года мы делали свою оценку численности населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Потому что еще до войны были определенные проблемы с учетом, у нас давно не было переписи населения. И надо было сделать переоценку данных, сколько людей в Украине. Мы проводили этот анализ в границах 1991-го года: считали включительно с ОРДЛО и с Крымом. И, по нашим оценкам, тогда в Украине было чуть более 42 миллионов человек”, — отметил он.

При этом демограф подчеркнул, что меньше стало людей, которые как раз находятся на территории государства, а не именно украинцев, многие из которых стали беженцами.

“Методологически, если человек отсутствует в стране больше года, его можно снимать с учета. Но мы понимаем, что ситуацию имеем нестандартную. Что люди сейчас там, но они могут вернуться. Поэтому сейчас мы должны говорить о численности населения, которое находится на территории Украины на определенные даты, на определенных границах", — подчеркнул он.

Небывалая ситуация

Такого стремительного уменьшения количества живущих в стране людей не видела за весь период своей независимости. За границу по разным оценкам выехало около 5 миллионов украинцев.

Опросы показывают, что желающих возвратиться домой среди них становится меньше. Не для всех завершение войны будет означать возвращение. Около трети учеников в разных регионах Украины говорят, что хотят после школы учиться за границей. Также, когда полноценно откроют границы, из страны захочет уехать какая-то часть мужчин. Поедут, например, к женам и детям, которые уже адаптировались на новом месте.

Доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун отметил, что провести перепись населения сейчас практически невозможно.

Также читайте Сколько людей останется в Украине через 15 лет после войны – оценка демографов

“Переписи не может быть, потому что это невозможно организовать, и нецелесообразно. Во-первых, как проводить его у линии разграничения? Как проводить во время тревог, бомбардировок? Особенно в тех городах, которые достаточно многочисленны. Сумы, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон. Там просто физически невозможно провести перепись, это небезопасно. Во-вторых, с точки зрения методологии, после окончания войны нужно будет подождать год или два, когда будет более или менее отчетливо видно, сколько людей вернется из-за границы. Тогда мы сможем сказать, сколько наших вынужденных мигрантов включать в численность населения в Украине... Провести перепись населения сложнее выборов. Даже сама подготовка может занять до двух лет”, — сказал он.

Также он отметил, что в Мариполе осталось 70-80 тысяч людей, которые жили там до вторжения, столько же туда завезли из России. Это кроме самих российских военных, которые там дислоцируются. Выходит, сейчас там граждан России больше, чем граждан Украины. То есть Россия проводит активную политику смены сначала военного, а затем демографического захвата территории.

Похожая история была в другой стране

Демограф отметил, что подобная история в свое время уже была в Ирландии. Люди массово уезжали во время и после голода в стране в середине 1800-х. Сейчас в Ирландии живет более 5 млн, тогда как за границей — более 70 млн человек говорят, что у них ирландское происхождение.

Сколько украинцев хотят уехать?

Демограф отметил, что в начале 2024 года проводился опрос в школах и 26% учеников сказали, что они хотят продолжать обучаться за границей. Была фраза в том отчете, что такое мнение детей очень коррелирует с позицией их родителей. Это зависит от того, как родители воспринимают страну, условия проживания.

“Я всегда говорю: война – это одно, но нам еще нужно проводить глубокие мотивационные исследования, почему люди от нас едут в целом. Потому что ехали от нас и до полномасштабного вторжения. Что их не устраивает в самой стране? Почему им здесь не удобно? Почему они считают, что за границей им будет лучше? – задает риторические вопросы Александр Гладун.

Также читайте Какое количество населения в Украине будет в 2050 году: демографы шокировали прогнозом

По его словам, в обычных условиях это объясняется экономическими факторами, вопросом денег. Но тогда возникает вопрос: почему человек не может реализовать себя экономически в мешающей нашей стране?

“Я не верю, что удастся нормально исследовать эту мотивацию людей в ближайшее время. Для себя одну из причин выезда людей я формулирую так: едут потому, что у нас коррупция, и через кумовство. Когда человек занимает какую-то должность, всех своих начинает проталкивать, родственников берет заместителями. В органах государственного управления, особенно на местном уровне, этого очень много. Это мои субъективные мнения, но это еще нужно исследовать”, — сказал он.

Поможет ли Стратегия демографического развития?

Недавно Кабмин согласовал стратегию демографического развития Украины до 2040 года. Многие ее уже критиковали. Демограф отмечает, что вообще не воспринимает эту стратегию как стратегию увеличения численности населения.

Гладун отмечает, что в целом эта стратегия направлена на то, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию в стране. Она содержит шесть стратегических целей. Но по мнению эксперта, проект стратегии, который первым выдвигали на публичное обсуждение, был лучше, чем то, что в конце концов утвердило правительство.

Одной из целей в первом варианте была стратегия размещения населения на территории страны. Это изменили, оставили только проблемы на рынке труда. Однако размещение по территории страны решает проблемы и рынка труда и проблемы проживания. Чтобы в Украине не было пустой территории, чтобы не было обезлюдения, о котором заявляет ООН.

Следовательно, проблема – где и какие предприятия создавать, где развивать социальную инфраструктуру. Это включает также рынок труда, но этот вопрос более комплексен. Также на первом месте сначала были вопросы, связанные с рождаемостью, на втором – с продолжительностью жизни, а на третьем – миграция. И, наконец, миграцию поставили на первое место.

Также читайте Насколько сократилось население Украины с начала войны: демограф шокировал цифрой

“Для меня это означает, что рождаемость и продолжительность жизни правительства стратегически не очень интересна, и будут заниматься первым возвращением уехавших. Что вообще не правильно”, – считает он.

Александр Гладун отметил, что прежде всего решение демографической проблемы нужно начинать с рождаемости.

Если человек не родится, он не пойдет в школу, не выйдет на рынок труда, не поедет за границу и не вернется домой. Если нет рождаемости, то нет и населения. Сейчас предлагается создание Министерства демографии и миграции. Понимаю, это обусловлено тем, что многие уехали. Но вернутся люди или нет – это не зависит от того, кто какой-нибудь новый государственный орган создал”, — отметил он.

Европе нужны украинцы

Европа заинтересована в том, чтобы наши граждане не возвращались домой. По данным Евростата, в странах Евросоюза людей в возрасте 64 и старше – всего 6% из наших граждан, которые туда приехали и там зарегистрировались. А вот основная масса беженцев – это тот возраст, который может там работать и соответственно — платить налоги.

Сколько детей нужно рожать

Эксперт говорит, чтобы численность населения не сокращалась, нужно, чтобы 100 женщин рожали 210-220 детей. Тогда численность населения будет более или менее стабильной и не будет сокращаться.

Он отметил, что в Украине в начале полномасштабной войны этот показатель был на уровне 116. То есть уже тогда было очень мало. Сейчас, возможно и еще меньше, впрочем, это точно неизвестно. Как свидетельствуют опросы, главный фактор, тормозящий рождаемость – экономический, то есть низкая заработная плата, проблемы с жильем.

Вторая причина – время. Ребенок сейчас требует много времени, а нынешние женщины очень активно задействованы в общественной сфере, есть женщины-карьеристки. Важным толчком к рождаемости может стать экономическая поддержка, пока мама будет с ребенком.

Также читайте Перепись населения в Украине: будут ли выдавать данные карт и при чем здесь мобильные вышки

Не так, как сейчас – небольшие выплаты и только до 3 лет. Во многих странах Европы есть практика – там делают финансовый вклад в семью до достижения ребенком 18, а то и 20 лет. Выплаты до 18 лет есть в Польше. То есть идет поддержка на протяжении всей жизни ребенка до его взросления, пока он не выйдет в самостоятельную жизнь”, — отметил он.

Также Гладун отметил необходимость развивать социальную инфраструктуру, создавать больше яслей и детских садов. Кроме того, важно давать женщинам право иметь гибкий рабочий день, возможно, неполный.

По его словам, повысить рождаемость до 220 детей на 100 женщин, возможно, и не удастся, но выйти на уровень 180 – вполне реально. Перед войной, по результатам опросов, настроенность украинской семьи была на двухдетную семью.

Сколько украинцев не вернутся?

По разным опросам, точно хотят остаться за границей 25% беженцев. Приблизительно столько же, 30-40%, сказали, что точно вернутся.

Эксперт объяснил, что как раз за тех, кто между этими процентами, нам и нужно бороться, то есть за тех, кто еще так и не определился, вернется или нет. С ними нужно поддерживать контакт и как-то помогать, чтобы они видели, что о них тоже заботятся, что они нужны своей стране.

“Я против того, чтобы для возвращения выделяли большие суммы денег. Ибо тогда между людьми встанет вопрос, чем хуже те, кто не уехал и всю войну пробыл дома, в своем государстве. Кто работал в условиях обстрелов, кто вносил свой вклад в экономическое развитие государства. Помогать нужно пострадавшим, у кого дома разрушены”, — отметил он.

Гладун считает, что планы нужно строить не на 52 миллиона украинцев и даже не на 42 миллиона.

Признать и откровенно сказать, что нас в стране после войны будет примерно 30 миллионов. И уже под эту численность планировать и экономику, и развитие социальной инфраструктуры, и дальнейшую жизнь, и внедрять меры демографической политики, которые улучшали бы эту ситуацию”, — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Что будет с украинцами, которые выехали за границу из-за войны: Зеленский сделал заявление!"

Напомним, по прогнозам ООН, в Украине к 2100 году население может сократиться до 15,3 млн человек.

Читайте также: