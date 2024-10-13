Каким будет население Украины в 2040 году: существуют три варианта и кто будет строить рай для украинцев

Демографический кризис в Украине стремительно усугубляется. Чтобы исправить ситуацию и начать изменения, правительство приняло Стратегию демографического развития до 2040 года.

ТСН.ua выяснял, когда заработает этот документ и станет ли он спасением для страны.

Чего ждать от Стратегии мы поинтересовались у Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ/коллаж ТСН.ua

Когда заработает "спасение демографии"

– Кабмин принял Стратегию демографического развития до 2040 года. Когда она заработает и даст первые результаты, при каких условиях?

– Стратегию приняли 30 сентября. Работа над ее подготовкой длилась более года, в этот процесс были привлечены многочисленные специалисты из разных сфер, в том числе нашего Института. В конце стратегии есть утвержденный Операционный план мероприятий. Через месяц должна состояться разработка и утверждение плана мероприятий по ее реализации в 2024-2027 годах. То есть, за октябрь должны быть разработаны конкретные предложения. После этого, в зависимости от того, какие направления и ключевые ориентиры предложат причастные министерства и ведомства, можно будет говорить о практической реализации Стратегии. Сейчас это просто документ.

Кстати, план по реализации стратегии должен быть согласован с Минфином, потому что определенные меры по демографической политике должны финансироваться из госбюджета. В связи с тем, что проблемы с финансированием есть всегда, а во время войны они особенно ощутимы, нужно выбирать основные направления, на которые концентрировать усилия.

Шесть целей по спасению

– А какие именно направления?

– Основные направления изложенные в Стратегии – это ее шесть основных целей.

Первая – создание условий для миграционного прироста населения и снижение уровня оттока украинцев за границу.

Вторая – создание условий для повышения уровня рождаемости и поддержки семьи.

Третья – снижение уровня преждевременной смертности. То есть вопросы смертности, здоровья населения, а именно, что могут сделать местные власти, сами граждане и Минздрав.

Четвертая – активизация на рынке труда максимального количества граждан, которые могут работать. Чтобы с одной стороны наполнять бюджет, а с другой, чтобы через занятость населения создать условия, чтобы домохозяйства были экономически самодостаточны в вопросах воспитания детей.

Пятая – это адаптация социума к демографическому старению и формирование условий активного долголетия. Кстати, Украина не является "старейшей" страной в мире, в Европе есть государства, где уровень старения выше, чем в Украине. Но эти процессы у нас, к сожалению, продолжаются, и прежде всего из-за очень низкой рождаемости. Поэтому доля людей в возрасте 60 лет и старше будет постоянно расти. А это повлечет определенное давление на социальную инфраструктуру и соответственно на бюджет государства, потому что численность на рынке труда активного трудового населения будет уменьшаться.

Шестая – развитие возможностей для качественной жизни. То есть вопросы безопасной окружающей среды, создание безбарьерности на всех объектах жилищной и социальной инфраструктуры, механизмы обеспечения граждан жильем, качество и доступность инфраструктуры, социальная сплоченность общества.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

В общем, Стратегия выходит за узкие рамки демографии, но с другой стороны, это правильно. Потому что сейчас все осознали, что демографические процессы – это и есть жизнь страны. Демографическая ситуация влияет на социальную инфраструктуру, развитие экономики, а с другой стороны, уровень развития экономики и социальной инфраструктуры, влияет на демографические процессы. То есть, это неразрывные вещи.

– В Стратегии прогнозируется, что в 2051 году население Украины составит всего 25,2 миллиона человек. Почему такое число? Какие еще есть прогнозы в документе?

– Здесь следует отметить, что разработка подобных документов имеет соответствующую структуру. Сначала описываются существующие проблемы, далее следует оценка реального демографического состояния. И следующее – стратегические цели, о которых я уже рассказывал.

Когда анализировалась текущая демографическая ситуация, то использовались данные из разных источников. Демографический прогноз делал наш Институт, результаты исследования частично вошли в Стратегию. Он иллюстрирует, какой может быть ситуация, если ничего не исправлять в области демографии.

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Оптимистический и пессимистический прогнозы

– Какими бывают демографические прогнозы, они как-то делятся на группы?

– Что касается прогнозов, то они на самом деле разные. Их производят специалисты ООН, ЦРУ, Евростата, наш Институт, а также другие учреждения и организации.

При разработке прогнозов в исследовании закладываются различные параметры рождаемости, смертности и миграции. Анализируется информация за предыдущие годы, текущая ситуация и делается экспертное предсказание на будущее.

В зависимости от этого экспертного предсказания мы можем получить разные прогнозные результаты. А сам прогноз разрабатывается в нескольких вариантах. Например, в этом году мы разрабатывали прогноз в трех вариантах – оптимистический, средний и пессимистический. По каждому из этих вариантов получили разное число населения на разную дату.

В пессимистическом прогнозе закладывается относительно низкая рождаемость, высокая смертность и более или менее высокая миграция. При оптимистическом прогнозе, напротив, будет повышаться рождаемость и будет меньше смертность. А в среднем варианте прогноза все составляющие находятся между высокими и низкими значениями показателей.

Три варианта прогноза численности украинцев на 2040 год/Коллаж ТСН.ua

Сколько будет украинцев в 2040 году: три разных варианта

– А как часто пересматриваются эти прогнозы и от чего это зависит?

– Они постоянно пересматриваются. ООН, например, пересматривает свои прогнозы по всем странам мира раз в два года. Мы это делаем ежегодно, потому что есть необходимость учитывать текущую ситуацию.

При разработке прогнозов для Украины очень важным фактором является год окончания войны. Для оптимистического прогноза мы выбрали, что война закончится в 2025, для среднего – 2026, а для пессимистического – 2028. Но если война не закончится в 2025 году, то в следующем году нам придется снова пересматривать все прогнозы.

– Все же сколько будет украинцев до 2040 года, какие варианты прогнозов?

– При оптимистическом прогнозе украинцев в 2040 году будет – 31,5 миллионов. По среднему варианту – 28,9 миллионов, а по пессимистическому – 25,5 миллиона человек. Вот вам наглядная разница по трем разным вариантам прогноза.

Кстати, до войны мы разрабатывали прогнозы в 6-7 вариантах, такое же количество вариантов делает сейчас ООН.

Стоит ли верить долгосрочным прогнозам

– Как людям относиться к прогнозу ООН, что украинцев в 2100 году будет всего 15 миллионов?

– Здесь следует отметить, какими бывают демографические прогнозы. Краткосрочные прогнозы на 3-5 лет являются наиболее точными. Именно поэтому они используются для составления планов по социально-экономическому развитию.

Среднесрочные прогнозы – менее точные, они разрабатываются примерно до 15 лет. Но они позволяют, так сказать, заглянуть в перспективу.

А вот долгосрочные прогнозы (25, 50, 100 лет) следует рассматривать как прогнозы-предупреждения, они показывают нам, что может произойти, если ничего не менять. Кстати, долгосрочные прогнозы также используются правительствами стран для осмысления ситуации и выводов – устраивают ли их показанные перспективы или нет. Обычно они никого не устраивают. И эти числа должны служить основой проведения определенной демографической политики, чтобы такие прогнозы не реализовались.

Особенно это актуально для Украины, когда численность населения стремительно уменьшается и нам нужно срочно принимать меры, чтобы эти прогнозы не реализовались.

Самая большая угроза для Украины

– Какая, по вашему мнению, самая большая угроза для Украины после войны?

– Думаю, самая большая угроза в том, что у нас слишком низкая рождаемость. Если человек не родился, то он и не проживет жизнь, не умрет, не уедет за границу, не вернется в Украину. Поэтому рождаемость – главное.

Для того чтобы не происходило естественного сокращения населения, 100 женщин должны рожать 210-220 детей. Показатель высок, даже в Европе его не удается достичь. Но у нас слишком низкая рождаемость. Если ее удастся более-менее вывести на уровень 160-180 детей на сто женщин, это для Украины будет неплохо. Однако численность населения все равно будет сокращаться, но не такими стремительными темпами, как сейчас.

Затормозить сокращение численности населения можно также увеличением продолжительности жизни. А это уже проблема как конкретного человека, который должен придерживаться самосохранительного поведения, так и активных действий со стороны системы здравоохранения, чтобы оказывать людям эффективную помощь.

А что касается войны, то многое будет зависеть от того, сколько людей вернется в Украину после ее окончания. Сейчас за границей из-за войны находятся более 6 миллионов украинцев, и если половина из них вернется, то это для нас будет очень неплохо. Возможно, украинцев даже больше вернется, но точного числа сейчас никто не может назвать. Все зависит от того – на каких условиях и когда именно закончится война. Поэтому демографическая ситуация в Украине очень сильно зависит от ВСУ и событий на фронте.

Все прогнозы демографов зависят от года окончания войны/Коллаж ТСН.ua

Если беженцы будут выбирать другое гражданство

– Можно ли считать существенной угрозой, что наши люди будут принимать гражданство тех стран, где находятся. А после войны к женщинам еще и уедут мужчины?

– Мы прогнозируем, что после войны, скорее всего, будут встречные потоки. То есть часть людей вернется в Украину, а часть мужчин поедут к своим женщинам, если они обосновались за границей. Такое действительно возможно, и да, это угрожающе для демографии. Но сейчас прогнозировать количественные параметры – неблагодарное дело. Чем дольше будет продолжаться война, тем меньше граждан вернется в Украину. Так, к сожалению, происходит всегда и везде.

Вполне возможно, что часть граждан, имеющих вид на временное проживание в другой стране, через некоторое время будут стремиться получить гражданство другого государства. При таких обстоятельствах – количество невозвратов будет увеличиваться.

Кстати, у каждой страны есть свои требования к гражданству – определенное количество лет постоянного проживания, уровень знания языка и т.д. Поэтому часть наших граждан, возможно, будут стремиться получить другое гражданство, а часть с украинским паспортом будет постоянно проживать за границей.

Сложная демографическая ситуация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Вопрос миграции поставлен на первое место

– Сейчас некоторые социологи утверждают, что Украину после окончания войны будут заселять африканцами, мол, именно людьми из беднейших стран, которые готовы работать за кусок хлеба. Это возможно?

– Отмечу, что в Стратегии вопрос миграции поставлен на первую позицию, хотя в проекте он был на третьем месте, после рождаемости и смертности. То есть правительство видит миграционную проблему основополагающей.

Если ее рассмотреть, она имеет две составляющие. Первое – это привлечение людей на украинский рынок труда. Уже сейчас многие предприниматели говорят, что нам не хватает рабочих рук из-за мобилизации. Вторая составляющая – это привлечение мигрантов для улучшения демографической ситуации. Я эти две проблемы разделяю как отдельные, хотя они в некотором смысле связаны между собой.

Что касается потребности в трудовых мигрантах на рынке труда, то здесь должен работать определенный механизм. Его следует внедрять уже сейчас или после окончания войны и периода восстановления. То есть можно привлекать на определенные должности граждан других государств, но только на условиях контракта и на определенный период – они приезжают, выполняют какой-то объем работ и на этом точка – едут домой без перспектив для получение гражданства.

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Строители из Африки и Азии

– Известно ли сколько нам нужно трудовых мигрантов, производились ли такие расчеты?

– Сейчас определить потребность в трудовых мигрантах невозможно, потому что после окончания войны пройдет демобилизация и часть людей все же вернется из-за границы. Также трудно сказать, каким на тот момент будет рынок труда, потому что многие предприятия повреждены или уничтожены Россией. Поэтому нам нужен план экономического развития, чтобы знать, на какие отрасли делать ставку после войны.

К примеру, очевидно, что будет острая потребность в специалистах по строительной отрасли для восстановления жилых домов и предприятий. Но эта потребность будет существовать не больше пяти лет, а дальше она отпадет. Поэтому привлечение иностранных работников можно рассматривать на временной основе.

Причем действительно возникает проблема из каких стран приглашать их. Украина – не самая богатая страна Европы, поэтому к нам поедут работать люди из стран, где уровень жизни еще ниже, чем у нас. Это могут быть некоторые страны Азии и Африки.

Кстати, что касается трудовых мигрантов из Азии, то их сейчас очень активно привлекает Китай на свой рынок труда. Также Турция нанимает таких рабочих к себе. По заработной плате мы вряд ли сможем конкурировать с этими странами. Но думаю, что такие мигранты все же к нам будут приезжать.

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Студенты-мигранты с годами на адаптацию

– Какие угрозы могут возникать от бесконтрольного завоза мигрантов?

– Здесь нужно учесть, что это люди с другой ментальностью, религией, и это может вызвать определенное социальное напряжение внутри Украины.

Что касается привлечения мигрантов на перспективу постоянного проживания в Украине, то это отдельная и сложная тема. Здесь нужно решать из каких стран, в каком объеме и как именно их привлекать.

Если же такое решение будет принято, то по-моему, это нужно делать только через предоставление мигрантам образования. То есть, чтобы люди из других стран приезжали к нам исключительно для получения образования. Они будут учиться несколько лет, адаптироваться к нашим условиям и позже самостоятельно решать – оставаться на постоянное проживание или нет.

Но подчеркиваю, что все зависит от количества мигрантов, потому что существует определенная угроза, если их число будет чрезмерным, могут возникать определенные конфликты в обществе. Именно поэтому миграционный вопрос очень и очень сложен.

Стоит ли привлекать мигрантов из Европы

– Из каких стран следует приглашать трудовых мигрантов для восстановления Украины?

– Здесь проблема как раз не в том, откуда их приглашать. А в том, проявят ли они желание к нам ехать. Мы можем приглашать людей из Польши, но они на наши зарплаты не поедут. Можем и французов приглашать, ну может приедет какой-нибудь инженер на высокооплачиваемую работу. И все. А на тяжелую физическую работу вряд ли в Украину поедут люди из Западной Европы или США.

– В начале прошлого века в Украину приезжали бельгийцы, немцы, англичане. Как можно сейчас привлечь людей из этих стран ехать в Украину, чтобы вести бизнес, жить и работать?

– Это станет возможным благодаря созданию внутри страны достойных условий проживания. Но есть одно большое "но", зачем нам чем-то привлекать "чужаков", если мы не можем удержать своих людей ?

По-моему, здесь нужен общественный диалог внутри страны, чтобы мы для себя выяснили: почему так много граждан едут из нашей страны? Что их здесь не устраивает? Понимаете, мы должны создавать условия, прежде всего, для своих граждан, а не для иностранцев. Вкладывать средства в поддержку семей, рождаемость, увеличение продолжительности жизни, но, прежде всего, для своих людей.

Кто должен построить рай для украинцев/Коллаж ТСН.ua

Мы почему-то наивно думаем, что приедут иностранцы и построят нам здесь рай. Этого не будет! Каждый должен построить свой рай сам. Но для этого нужно создать условия. Сейчас наших граждан что-то не устраивает, если они уезжают. Надо понять, что именно, кроме войны. Это серьезная проблема, которая нуждается в исследованиях и обсуждениях в обществе, в кругу специалистов на общегосударственном уровне.

Да, определенные предприниматели могут к нам приехать и, возможно, во что-то будут вкладывать деньги. Но это только предприниматели. Возможно, для нашей экономики и будет от этого определенная польза, но для демографии это не будет оказывать существенного влияния.

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