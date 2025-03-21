Каким будет путь Украины к миру: эксперт назвал возможные сценарии войны

Война в Украине продолжается, несмотря на обещания США посадить за стол переговоров Путина и достичь остановки боевых действий хотя бы на 30 суток.

ТСН.ua выяснял, какими могут быть дальнейшие сценарии войны.

Этапы, которые нужно пройти к миру

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, один из сценариев войны – она будет продолжаться в том виде, как происходит сейчас, с активным ведением боевых действий. Другой вариант – выход на перемирие.

"Путь к миру длинный и сложный. Прежде всего, нам нужно достичь остановки боевых действий, потом перейти к перемирию, и только тогда есть шанс для мира. О нем могут свидетельствовать документы, которые подписаны на базе международного законодательства между Украиной и РФ. В настоящее время это невозможно, потому что мир может наступить, когда мы вернем все оккупированные земли. Так что все это может затянуться на десятилетие. Например, между Россией и Японией мирный договор остается не подписанным с 1945 года", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Неудачная попытка для Трампа

Сейчас Украина, США и РФ должны определиться с начальной стадией переговорного процесса – прекращение боевых действий.

"Украина предлагала начать с более простейшего варианта – остановка боевых действий в воздухе и на море. Но Дональд Трамп решил договориться с Путиным о полной остановке боевых действий. Попытка оказалась неудачной. Рычаги, которые, безусловно, есть в США, натолкнулись на позицию Путина, не желающего мира. Все, что пока достигнуто на словах – это запрет нанесения воздушных ударов по энергетическим объектам. Потому что, прежде всего, это выгодно Путину", – говорит эксперт.

Но подчеркивает, что у Украины увеличились возможности, и мы бьем дронами за три тысячи километров по военным объектам врага, а также достаем российские НПЗ даже за тысячу километров "Длинными Нептунами". Конечно, Путину такое не нравится.

Главная цель – остановить противника

Игорь Романенко добавляет, что пока все договоренности устные и не имеют никакого веса, тем более обещания из уст российского диктатора. Поэтому война, вероятно, будет продолжаться в том же режиме.

"Сейчас продолжается борьба за то, чтобы после остановки ведения боевых действий, выйти на перемирие, но Путин по-настоящему этим не будет заниматься до тех пор, пока Силы обороны Украины не остановят продвижение вооруженных сил РФ. Путин понимает лишь язык силы, а остальное – это спектакль, который он разыгрывает, а Трамп ему в этом подыгрывает", – рассказывает военный эксперт.

Гарантия мира – сильная армия

По словам Игоря Романенко, война может продолжаться еще долго, пока не будут решены все вопросы с перемирием.

"Перемирие – это еще не мир. Даже если оно будет достигнуто, Путин может его разрушить в нужный ему момент. Мы это уже проходили в 2014 году на основании Минских соглашений, поэтому гарантии должны быть более весомыми. В любом случае, Украине нужно сосредотачиваться на повышении собственного военного потенциала – заниматься вооружением, техникой и боеприпасами. Делать это совместно с настоящими союзниками, а не притворными. И решать вопросы с укомплектованием наших частей и подразделений", – подчеркивает генерал-лейтенант.

Переговоры с формальным статусом

Что касается будущих переговоров, то эксперт говорит, что процесс сдвинулся с места, пока на уровне формальных договоренностей.

"Путин откровенно соврал Трампу об остановке воздушных атак на энергетические объекты, они продолжаются и их чувствует вся Украина. Мы тоже отвечаем Путину – ударами по военным объектам в Крыму и по аэродрому в Энгельсе. После Путина, Трамп пообщался с Зеленским, есть определенные наработки, которые нужно наращивать, чтобы выйти на остановку боевых действий на 30 дней. Чтобы это произошло, нужно провести встречи между россиянами и американцами, они запланированы на март, а также между украинцами и американцами. От того, как пройдут переговоры, зависят все дальнейшие шаги", – отмечает Игорь Романенко.

Экономика России чахнет

Военный эксперт подчеркивает, что с экономикой России не все хорошо, хотя она, в отличие от Украины, переведена на военные рельсы.

"Война постепенно истощает Россию, а также есть эффект от введенных санкций и было бы хорошо их усилить. По прогнозам западных экспертов, российская экономика не выдержит ведения широкомасштабной войны более 1-2 лет. Но здесь все зависит от одного "но". Если Дональд Трамп даст слабину, и начнет снимать санкции, то это поможет России быстро оправиться от уже имеющихся проблем", – отмечает военный эксперт.

Почему Трамп давит на Украину

По мнению Игоря Романенко, Трамп слишком сильно очарован Путиным и может согласиться на ослабление или снятие санкций. А это окажет огромное влияние на дальнейший ход войны.

"Трамп уже пошел на встречу Путину во время телефонного разговора. Он фактически вытащил российского диктатора из забвения и вновь поставил под софиты мировых СМИ. Кроме того, президент США давит на Россию только на словах, а реальное давление направляет на Украину – в виде остановки военной помощи и разведданных. Возможно, для такого поведения у лидера США и есть объективные причины, но заметно, что представителей его команды уже учат, хочет этого президент или нет. Да и сам он вынужден корректировать линию поведения, потому что она слишком деструктивна для США и порождает в мире антиамериканские настроения", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о разговоре Трампа с Путиным: зачем России продолжение войны и при чем здесь "мокрая курица".

ТСН.Тиждень с Аллой Мазур 16 марта. Переговоры о перемирии! Болезни Путина! Удары по РФ!

Читайте также: