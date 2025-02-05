Каким будет соотношение мужчин и женщин в Украине после войны: демограф ошарашил прогнозом

За прошлый год Украину покинули почти 500 тысяч украинцев, что еще больше усугубило демографический кризис в стране. Чем это чревато нашему государству, что будет с рождаемостью, каким может быть соотношение мужчин и женщин после окончания войны и как можно продлить продолжительность жизни украинцев.

Об этом ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ/коллаж ТСН.ua

Миграция отрицательно влияет на демографию

– За прошлый год из Украины выехало около полумиллиона человек. Чем это опасно и как может сказаться на демографической ситуации в дальнейшем?

– Мы ориентируемся на данные Государственной пограничной службы. По их данным , в течение 2024 года из страны выехало на 443 тысячи человек больше, чем въехало. Любое сокращение численности населения за счет природного фактора или миграции негативно сказывается на текущей демографической ситуации в стране. А также будет негативно влиять на дальнейшую перспективу и демографическое развитие Украины в целом.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Сколько человек вернется в Украину

– То есть чем больше людей уедет – тем хуже?

– Да, потому что чем больше людей уезжает, тем меньше процент из них, вероятно, вернется домой. Опыт других войн показывает – чем дольше продолжается война, тем меньше процент людей возвращается. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев дает цифру в 6,9 миллионов уехавших за границу украинцев. По нашим оценкам, эта цифра на пару миллионов меньше, где-то около 5 миллионов. Но все равно это слишком безумное число.

По результатам разных прошлогодних опросов, если обобщить все обследования, 25% наших соотечественников сказали, что точно не вернутся в Украину, 25% заверили, что обязательно вернутся, когда война закончится, а 50% — колеблются.

Мы предполагаем, что если вернется 50%, то это будет очень неплохо для Украины. Это примерно 2,5-3 миллиона наших граждан. Возможно, их больше вернется, а может, наоборот, меньше. В настоящее время эту цифру никто не может назвать. Тем более что методы обследований вызывают немало вопросов. Ведь люди выражают эмоциональное мнение, которое у них сложилось на момент опроса. А вот к моменту принятия конечного решения, когда начнут меняться обстоятельства в Украине и в странах пребывания, это мнение может кардинально измениться. Поэтому надеемся на возврат 50%, но любая потеря – это плохо.

После войны женщины будут искать мужчин

– Каким может быть в Украине соотношение мужчин и женщин после окончания войны, делали ли ученые новые прогнозы?

– Оценочный прогноз по этой теме мы делали в первом квартале 2024 года. В этом году планируем провести схожее исследование, в феврале-марте. Оценить численность населения несколько проще, а вот распределить по полу и возрасту – это сложнее. Чем меньше число, чем меньше его совокупность, тем больше погрешность.

В Украине, до полномасштабного вторжения, женщин было больше мужчин – на 100 женщин приходилось 86 мужчин. Во время войны на фронте гибнет больше мужчин. А в городах, отдаленных от фронта – это соотношение примерно один к одному. Что касается выезда за границу, то по данным Евростата на территории ЕС находится примерно 4 миллиона украинцев. Из них женщины составляют 60%, а 40% – мужчины.

Так что имеем следующее: гибель мужчин на фронте приводит к тому, что диспропорция снова увеличивается в пользу женщин, а то, что женщины уехали из страны, изменяет эту диспропорцию в пользу мужчин. То есть происходит постоянное колебание показателей и как все сложится к началу этого года, будем оценивать в ближайшие месяцы.

Три варианта прогноза

– А каким это соотношение было в 2024 году?

– Тогда мы разрабатывали три варианта прогноза. Оптимистичный, при условии, что война закончится в 2025 году, средний в 2026 и пессимистический в 2028. В зависимости от этих сценариев количество в соотношении мужчин и женщин разное. Сейчас сложно сказать, будет ли в 2025 году так называемое перемирие. У меня такое ощущение, что его не будет, но это мое субъективное мнение. То есть имеем три варианта прогноза и три разных соотношения мужчин и женщин.

По оптимистическому прогнозу, к началу 2025 года было примерно одинаковое число в соотношении мужчин и женщин, но имеем чуть больше женщин. По среднему варианту прогноза – 51% женщин и 49% мужчин. Приблизительно такие же цифры в пессимистическом прогнозе. Здесь следует отметить, если по подсчету населения Украины мы даем погрешность в миллион человек, то в соотношении мужчин и женщин, относительная погрешность будет больше. Все зависит от интенсивности боевых действий, которые мы не можем прогнозировать.

Кстати, этот прогноз мы делали по всей территории Украины, то есть включая оккупированные территории и Крым. Но ведь мы не знаем наверняка, какой будет дальнейшая ситуация. Подконтрольная Украине территория на данный момент на 20% меньше. И оценить сейчас половозрастную структуру на подконтрольной территории значительно труднее, чем по всей территории Украины. Поэтому это достаточно условные цифры.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Рождаемость после войны

– Каким может быть прогноз рождаемости в Украине в послевоенный период?

– После войны мы прогнозируем повышение уровня рождаемости. Это связано с тем, что будет происходить реализация отложенных рождений – "компенсационное повышение". То есть те рождения, которые люди отложили до окончания войны. Но чем дольше будет продолжаться война, тем меньше эффект от компенсационного повышения рождаемости. Это происходит потому, что со временем реализация определенных наставлений у людей меняется, а также изменяются обстоятельства. Часть людей, планировавших родить – стареют, а молодых пар, входящих в брачный возраст, в абсолютном числе становится меньше. Поэтому можно сказать, что после войны повышение рождаемости произойдет, но будет не слишком большим.

Для того чтобы численность населения не сокращалась за счет природного фактора, нужно, чтобы 100 женщин рожали примерно 220 детей. Конечно, это зависит от страны и уровня смертности в детских возрастных группах. По оптимистическому сценарию прогнозируем, что в 2030 году в Украине будет 140 детей на 100 женщин, по среднему варианту –120, а по пессимистическому – 105. В любом случае это меньше, чем нужно для того, чтобы численность населения не сокращалась за счет природного фактора.

Очень важно, чтобы работали принимаемые государством меры, направленные на повышение рождаемости, создавались определенные условия в экономике и по развитию социальной инфраструктуры. Если все это будет, то можно ожидать, что эти показатели будут больше. А насколько большими это уже напрямую зависит от способности государства экономически реализовывать Стратегию демографического развития до 2040 года. Пока что государство практически не выделяет денег на демографическое направление. Поэтому трудно прогнозировать, все зависит от настроек людей и экономической состоятельности государства.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Есть угроза постепенного сокращения численности населения

– Если рождаемость будет меньше нормы, чем это угрожает стране?

– Угрожает тем, что численность населения будет постепенно сокращаться. Сокращение началось после 1993 года. Приблизительно такая же ситуация будет наблюдаться и после окончания войны – население будет постепенно сокращаться.

Государству и всем гражданам нужно стараться сделать так, чтобы стабилизировать численность населения на каком-то приемлемом уровне, например, 30 миллионов.

Для этого нужно принимать меры по повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни в Украине, чтобы смертность у нас не была такой большой. Желательно, чтобы продолжительность жизни была примерно такой, как в странах ЕС, а она там у женщин на 10 лет больше, чем у нас, а мужчины там живут больше на 15-17 лет. Надо создавать в стране такие условия, чтобы население не выезжало на постоянное место жительства в другие страны. Во всех этих направлениях следует проводить активную демографическую политику.

Угроза от РФ является ключевой

– Чем Украине грозит сокращение численности населения, какая из этих угроз является основной?

– Какого-то четкого критерия, какой должна быть численность населения страны для нормального развития – нет. Есть немало стран с значительно меньшей численностью населения, чем в Украине, но уровень жизни там значительно выше. Многое зависит от того, как организована жизнь в стране. Если с этим все будет нормально, нам может хватить и 30 миллионов.

Но в нашем случае все будет зависеть от того, когда и на каких условиях закончится война с Россией и насколько РФ будет в дальнейшем угрожать Украине, то есть здесь самый важный именно фактор безопасности.

Для нас самый лучший вариант, когда Россия рассыплется на мелкие государства, но пока этого не наблюдается. Или это вступление в НАТО, где нас пока тоже не очень-то хотят видеть. Поэтому у нас численность населения следует рассматривать с точки зрения фактора безопасности. И действительно, нужно постоянно готовить все население к войне. Надо вооружаться, а прежде всего развивать современные средства поражения противника, не требующие присутствия человека на линии огня – беспилотники, морские дроны и т.д. Нам нужна высокая военная техническая способность, позволяющая частично компенсировать проигрыш в численности населения России. Ведь мобилизовать всех украинцев в армию невозможно, экономика просто этого не выдержит.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Если представить, что угроз со стороны России полностью не будет, то численность населения не будет иметь такого принципиального значения. Поэтому здесь четких критериев нет.

Что касается численности населения, то я считаю, что нужно больше обращать внимание на внутреннее развитие страны. Ведь у нас люди уезжали и до полномасштабного вторжения, сначала на работу, а потом оставались в странах пребывания. Поэтому нам нужно проводить достаточно тщательные и глубинные обследования: почему люди уезжают из страны, что их здесь не устраивает? Ведь это вызвано не только из-за экономических факторов. Почему сограждане не видят здесь перспективы? Когда мы будем более или менее четко представлять реальную причину, то сможем ее исправить. Наверное, это происходило из-за коррупции, невозможности развития бизнеса. Но насколько это соответствует действительности и является мотивацией, нужно изучать. Мы должны исследовать свое общество и в соответствии с его состоянием проводить информационную, социальную, экономическую и демографическую политику.

Что стимулирует рождаемость детей

– В мире немало небольших стран с малым числом населения. Но как раз маленькие страны живут лучше крупных. По вашему мнению, в Украине с малой численностью население будет жить хуже или лучше?

– В этом смысле, я не привязывался бы к численности населения, здесь лучше рассматривать в целом эффективность функционирования государства. Мы должны понять, какие причины и факторы тормозят наше развитие – потому что в государстве все взаимосвязано. Если у нас будет экономический рост, можно ожидать и роста рождаемости.

Многие украинские семьи отмечают, что одна из причин, почему они не имеют желаемое количество детей – это низкий уровень заработной платы, а еще проблемы с жильем. Если у людей есть собственное жилье, то уровень рождаемости немного больше, чем если они его арендуют. Также когда социальная инфраструктура более развита – тоже большая рождаемость. Если государство внедрит целенаправленную поддержку семей с детьми до 18 лет или 21 года, это тоже увеличивает показатель – люди не будут боятся рожать детей. Будет уверенность, если вдруг кто-то из родителей получит статус безработного, то государство их поддержит. Комплекс всех этих факторов влияет на окончательное принятие решения супругов о рождении ребенка, а значит, влияет на общую демографическую ситуацию в стране.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Рождаемость в больших и малых городах

– Почему важен вопрос расселения украинцев?

– В Украине есть такая особенность, что у нас самая большая территория в Европе. И нам нужно планировать расселение населения по территории страны. Например, поддерживать города не с большой численностью населения, а развивать экономику в городах, где проживает примерно 200, 400, 500 тысяч человек.

Есть такая закономерность – чем меньше населенный пункт, тем выше в нем рождаемость. Ибо там меньшие затраты на транспорт, передвижение по городу удобное, все более или менее компактно размещено для проживания, что тоже влияет на рождаемость. У нас сейчас развиваются только крупные города-миллионники, которые просто всасывают в себя людей, а чем больше город по численности населения, тем в нем меньший уровень рождаемости.

Что нужно для увеличения продолжительности жизни

– Вы упомянули о том, что в Европе женщины и мужчины живут дольше, чем в Украине. Как у нас можно изменить эту ситуацию к лучшему?

– Что касается смертности, то во время войны о ней можно говорить только в теоретическом плане. Все мы понимаем, что наши воины гибнут на фронте, хотя пытаются уберечь свою жизнь и защитить нашу, но тем не менее на войне они гибнут. Гражданское население находится в постоянном стрессе, у людей обостряются хронические болезни. Все это увеличивает смертность.

После войны нам следует делать массовые осмотры или скрининги населения, возможно развивать страховую медицину. А еще вводить активную пропаганду здорового образа жизни, доказывать людям, что жизнь как таковая имеет ценность. Ведь украинцы традиционно пренебрегают здоровым питанием, употребляют алкоголь, занимаются курением. Я считаю, что нормально поставленная разъяснительная работа может положительно повлиять на поведение людей. И в конечном счете привести к повышению продолжительности жизни украинцев.

Финский опыт по продлению продолжительности жизни

– Может, стоит изучать опыт других стран, где продолжительность жизни значительно больше?

– Кстати, такой опыт был у Финляндии, когда там запустили проект "Северная Карелия". На севере Финляндии фиксировалась высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, так как местное население употребляло слишком много жирной пищи. Финские ученые разработали специальную программу, которая действовала в этом регионе 25 лет! Менялась в стране власть, менялись политические деятели, но все последующие неукоснительно поддерживали эту программу, агитировали людей, объясняли, как нужно правильно питаться.

Это привело к тому, что продолжительность жизни в этих районах выросла более чем на 10 лет. Там поняли, что демография – это кропотливая работа, игра в долгую, при которой получить изменения "на завтра" невозможно. Это яркий пример долговременной демографической политики. Кстати, финны использовали этот опыт – действие программы было распространено на всю страну. Сейчас в Финляндии один из самых высоких показателей по продолжительности жизни в мире.

Подчеркну, что ни одно правительство не вмешивалось и не отвергало эту программу, не придумывало ей "альтернатив". Как ученые ее разработали, так и реализовывалась программа. В ней участвовали политики, актеры, лидеры общественного мнения.

Мы должны осознавать, что поведение людей может изменяться. Конечно, у нас есть определенные стереотипы, мол, мы так привыкли жить – неправильно питаться, употреблять алкоголь, курить. Изменить эти стереотипы могут только такие продолжительные программы.

Продолжительность жизни украинцев должна расти / Фото: pixabay.com

Но сложно сказать, что может помочь именно Украине. Возможно, нам поможет и введение страховой медицины. Ведь на Западе, например, если человек курит, он платит за медицинское страхование больший взнос, чем некурящий. Те, кто занимается физкультурой, посещает фитнес-центры – платит меньшие взносы. Это работает, и побуждает людей к здоровому образу жизни.

Думаю, этот опыт нам нужно изучать и внедрять согласно той ситуации, которая сейчас есть в стране. Конечно, не стоит полностью повторять какую-то страну – внедряя в Украине ее опыт. В каждой стране своя ситуация, поэтому чужой опыт нужно изучать и адаптировать к нашим условиям. Современная Украина отличается даже от Украины, которая была 30 лет назад и те меры, которые тогда предлагались для улучшения демографии, следует адаптировать к современности, потому что нужно ориентироваться на состояние общества, которое есть сейчас. Это довольно сложная, кропотливая и долговременная работа.

Демографическая ситуация в Украине / Фото: ТСН.ua

Смешанные браки и влияние на демографию

– Больше всего наших беженцев в Германии – в основном это женщины. Теоретически они могут там выйти замуж и рожать детей. Чем чревато такое смешивание?

– Затяжная война может привести к тому, что количество разводов среди украинских семей значительно увеличится. Что касается женщин, то большая их часть уехала за границу еще незамужними. По всей вероятности, они там найдут пару. Но если девушка или женщина выйдет замуж за иностранца, то она уже вряд ли вернется в Украину. Да, она достигнет определенных плюсов по реализации части собственных планов – получит достойную работу, создаст семью. А вот для Украины – это потеря населения, потеря репродуктивного потенциала. И для государства это огромный минус, если женщины не вернутся домой.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

– С другой стороны, женщина может вернуться в Украину после войны, но уже с мужем иностранцем. Учитывается ли такая возможность смешанных браков? Ведь больше всего наших женщин в Германии, Чехии и Польше.

– Я считаю, что даже если женщины будут возвращаться с иностранцами в Украину, то процент таких возвращений будет незначительным и это существенно не повлияет на демографическую ситуацию.

Кстати, в 2019 году, еще до ковида, в Украине 93% новорожденных имели отца и мать украинцев. А 7% – когда отец или мать, или оба – имели другое гражданство. Такой процент, как по мне, это большое число. И если взять данные Государственной миграционной службы, то в прошлом году гражданство Украины по факту рождения на территории нашего государства получили 6785 детей.

То есть, эти процессы постепенно происходят уже сейчас, но чтобы сказать, что они очень сильно влияют на демографию, нужно делать углубленный анализ. Хотя действительно такие случаи есть. Но по состоянию на данный момент я не верю, что возвращение украинок с иностранцами будет носить массовый характер. Буду рад, если окажется, что я ошибся.

Ранее ТСН.ua рассказывал, сколько людей осталось в Украине: демограф назвал реальную цифру.

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