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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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Каким будет Страшный суд и по каким критериям Бог будет судить нас: священник ответил

Священник рассказал о Страшном суде и о том, как он будет проходить.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Георгий Коваленко

Георгий Коваленко / © ТСН

Священник Георгий Коваленко рассказал, как будет выглядеть Страшный суд.

Об этом он рассказал в интервью журналисткам ТСН Наталье Нагорной и Нелли Ковальской.

Георгий Коваленко отметил, что, по его мнению, самое важное для христианства — это человечность.

«Если вспомнить самого Христа, он не изображал того, что у нас обычно изображают на западной стене. Христос говорил, что одних поставят справа, а других — слева. Тем, кто справа, он скажет: „Вы накормили меня, напоили, одели и приняли“. Мне кажется, что это и есть критерий. Главный критерий, по которому Бог будет нас оценивать, — это человечность. Чтобы быть человечным, иногда не нужно знать так много молитв. Иногда с молитвами люди больше похожи на нелюдей», — сказал он.

Подробнее смотрите в видео поссылке.

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