Каким должен быть идеальный солдат для победы: начальник Военной школы командиров рассказал

Георгий Купарашвили убежден, что в Украине сегодня все должны работать на победу: либо воевать, либо помогать армии. И главная задача хорошего военного инструктора — сделать из приходящего учиться человека настоящего воина, который может выполнить поставленные задачи.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Человеческий ресурс — то, что есть, разный материал. Но сама суть инструкторов ВШК (Военной школы командиров — ред.), какой бы материал они ни получали, они ведут по программе, чтобы конечный итог у нас получился качественный — солдат, который может выполнить свою поставленную задачу в любых ситуациях", — подчеркнул Купарашвили.

По его словам, рекрут, прежде всего, должен быть морально и психологически готов к войне. Начальник Военной школы убежден, что сегодня все должны защищать страну.

"Моя философия проста: если ты мужчина, если ты человек, живущий в этой стране, извиняюсь за выражение, если ты не п**ор — ты должен взять оружие и идти воевать за свою страну, за своих детей, за свою семью, за своих близких. Есть люди, которые не могут воевать сугубо из-за физического состояния, но они обязаны помогать. Две категории: либо ты воюешь, либо помогаешь", — считает Купарашвили.

Он также поделился, каким должен быть идеальный рекрут: "Различные возрастные категории. В идеале должен быть здоровым, психологически устойчивым и тому подобное. Но такого мы всегда не получим, не всегда такое бывает. Но то, что есть - уже наша задача их готовить к этому и физически, и психологически, и морально, и давать им образование".

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Напомним, обучение пилотов на F-16 в США могут продолжаться дольше, чем ожидалось. Спикер Минобороны США Пэт Райдер сообщил, что процесс может затянуться до 5-9 месяцев.

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