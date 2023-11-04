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Каким должен быть идеальный солдат для победы: начальник Военной школы командиров рассказал

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Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Каким должен быть идеальный солдат для победы: начальник Военной школы командиров рассказал

Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили

Начальник Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца Георгий Купарашвили рассказал, какими должны быть идеальные военные инструкторы и каких рекрутов они готовят.

Георгий Купарашвили убежден, что в Украине сегодня все должны работать на победу: либо воевать, либо помогать армии. И главная задача хорошего военного инструктора — сделать из приходящего учиться человека настоящего воина, который может выполнить поставленные задачи.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Человеческий ресурс — то, что есть, разный материал. Но сама суть инструкторов ВШК (Военной школы командиров — ред.), какой бы материал они ни получали, они ведут по программе, чтобы конечный итог у нас получился качественный — солдат, который может выполнить свою поставленную задачу в любых ситуациях", — подчеркнул Купарашвили.

По его словам, рекрут, прежде всего, должен быть морально и психологически готов к войне. Начальник Военной школы убежден, что сегодня все должны защищать страну.

"Моя философия проста: если ты мужчина, если ты человек, живущий в этой стране, извиняюсь за выражение, если ты не п**ор — ты должен взять оружие и идти воевать за свою страну, за своих детей, за свою семью, за своих близких. Есть люди, которые не могут воевать сугубо из-за физического состояния, но они обязаны помогать. Две категории: либо ты воюешь, либо помогаешь", — считает Купарашвили.

Он также поделился, каким должен быть идеальный рекрут: "Различные возрастные категории. В идеале должен быть здоровым, психологически устойчивым и тому подобное. Но такого мы всегда не получим, не всегда такое бывает. Но то, что есть - уже наша задача их готовить к этому и физически, и психологически, и морально, и давать им образование".

Напомним, обучение пилотов на F-16 в США могут продолжаться дольше, чем ожидалось. Спикер Минобороны США Пэт Райдер сообщил, что процесс может затянуться до 5-9 месяцев.

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Дата публикации
Просмотры
647
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