Каким должно быть разрешение карабахского конфликта: военный эксперт назвал единственный способ

По его словам, Азербайджан так ждал 30 лет, чтобы решить вопрос с Нагорным Карабахом.

Такое мнение Александр Коваленко высказал в интервью ТСН.ua.

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"Надо понимать, что Армения не идет на решение карабахской проблематики, поэтому так или иначе, но я вижу решение этой ситуации исключительно именно из-за давления со стороны Азербайджана. Азербайджан уже не в той ситуации, когда он может ждать. Он ждал уже 30 лет почти решение этой проблематики и именно сейчас он может позволить себе не ждать, а оказывать давление на Армению Если Армения не готова к решению этой проблематики именно согласно этим договоренностям, которые были подписаны в 2020 году, то тогда это будет продолжаться, пока Ереван действительно не пойдет на уступки. Саме решение этой проблематики было бы для Армении решением внутренней проблематики, политических и экономических проблем", — уверен он.

Относительно помощи от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКД), которую пригласила Армения, ее не стоит ждать, отметил эксперт.

"От ОДКБ не стоит ждать помощи. Может, Таджикистан, Россия или Беларусь, но мне кажется, что они на это не пойдут. ОДКБ — мертвая организация", — сказал он.

Напомним, между Арменией и Азербайджаном снова возобновился территориальный конфликт. В Ереване называют обстрелы своих военных объектов на приграничной территории нарушением суверенитета, в Азербайджане уверяют, что не ведут боевых действий в пределах соседней страны.

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