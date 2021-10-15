Каким спортом нужно заниматься, что сократить риск преждевременной смерти: исследование

Для продления жизни хватает ежедневно от 5000 до 7000 тысяч шагов.

30-40 минут в день физических нагрузок и вы будете жить дольше. Благодаря исследованиям, которые американцы проводили десятилетиями, теперь известно сколько по времени и какие именно упражнения надо делать, чтобы жизнь не только стала лучше, но и дольше. Все, что более — не приплюсует, а иногда может и навредить. Каким спортом и сколько нужно заниматься, чтобы снизить риск преждевременной смерти на 70%, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 14 октября.

Евгении — тридцать. Она — бывшая бодибилдерка и двукратная чемпионка Украины. Шесть лет назад она занималась шесть раз в неделю. Впрочем, два года назад, решила уменьшить свой спортивный пыл.

Деревянные сорок она не посвятила спорта ни дня из своей жизни. Конечно, на долгие годы, что у нее впереди повлияет генетика, а не спорт. А на ее фигуру — правильное питание.

Ученые не согласии. И уверяют, Евгения проживет дольше. Но при условии, если не будет перегружать себя, а продолжит заниматься умеренно

По новым исследованиям американцев, продолжались несколько десятилетий, для продления жизни хватает ежедневно от 5000 до 7000 тысяч шагов. Это около часа ходьбы. Или 30-40 минут тренировок. Все, что сверх этой нормы, уже лет не прибавляет. Даже может навредить.

Схожи с американскими исследованиями, проводили и в Дании. 25 лет наблюдали за теми, кто занимается каким-либо спортом, от двух с половиной до четырех с половиной часов в неделю — результат — риск преждевременной смерти снижается почти вдвое.

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Спортивный врач уверяет, ходьба — универсальный вид спорта, который подходит всем.

Господину Василию — восемьдесят он занимается спортивной ходьбой. В молодости, говорит, спортом вообще не занимался. Тренироваться начал уже на пенсии. В парке шагает два-три раза в неделю. И почти никогда не пользуется общественным транспорт, пытается везде ходить пешком. Правда, сам. Жену, которая на 10 лет моложе, уговорить начать заниматься спортом не удается.

Не знает, добавила ему ходьба жизни, но чувствует он себя лучше, чем раньше. И уверяет, если жизнь не продлевается, то точно улучшается настроение. Пока ходит — заряжается видами вокруг.

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