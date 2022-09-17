Каким будет будущее России после войны и есть ли место в нем Путину: мнения американских дипломатов

Бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер и Джон Гербст высказались, какой видят Россию в будущем и что будет с главой Кремля Владимиром Путиным.

Американские дипломаты заверили, что США имеют большой интерес к тому, чтобы российский диктатор не выиграл войну в Украине.

Об этом бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер и Джон Гербст сообщили в комментарии ТСН.ua.

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"Большая заинтересованность США в том, чтобы Путин не выиграл войну в Украине. Если бы это произошло, он бы, вероятно, начал угрожать союзникам США в Восточной Европе. У Путина еще есть время закончить его агрессивную войну против Украины. Неясно, готов ли он психологически это сделать. Россияне будут определять будущее России. США не заинтересованы в развале России. США заинтересованы в сдерживании агрессивного Кремля", — сказал Хербст.



Что касается переговоров Украины и РФ, американские послы в очередной раз подчеркнули, Украина самостоятельно должна определять, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров со страной-агрессором.

"США хотят видеть стабильный, безопасный и полный суверенитет Украины в пределах границ, которые можно защитить, а также с неприкосновенной территорией", — отметил Гербст.

"Правительство США говорит, что хочет, чтобы Украина победила в войне, а это значит, что вторжение России провалится. Кроме того, я считаю, что Вашингтон оставляет за Украиной определять, что она считает победой. Что касается переговоров, Вашингтон ожидает, что переговоры могут понадобиться в какой-то момент, но также, похоже, верит, на мой взгляд, и это правильно, что это президент Зеленское и украинское правительство должны определить, благоприятны ли условия для переговоров и когда", — считает Пайфер.

Напомним, ранее писали, что думают о будущем Путина и окончании войны американские дипломаты.

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