Какими будут зимы в Украине ближайшие 50 лет: метеоролог удивила пальмами и потеплением

Зимой в Украине в этом году почти не было снега и эта тенденция и дальше будет сохраняться.

Об этом в интервью "Говорит Суханов" рассказала Наталья Голеня, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра.

Она объяснила, что изменения произошли из-за глобального потепления.

“Тенденция такова сохраняется, что в большинстве случаев, если мы говорим о зимах 60-70-х, даже 80-х, то у нас на фоне минусовых значений были периоды оттепели, то есть когда температура переходила на плюсовые значения. А теперь у нас можно сказать, сплошная оттепель с периодами морозной зимней погоды. Поэтому такой процесс происходит благодаря глобальному потеплению”, – говорит метеорология.

Впрочем, по ее словам, если эта тенденция будет сохраняться, украинцы все равно вряд ли встретят Новый год под пальмами. Морозы все равно, иногда, но будут приходить зимой ближайшие 30-50 лет.

"Мы не климатологи, мы только метеорологи и синоптики. Возможно, если такая тенденция будет, то где-то там до сотого года может мы и дойдем до такого. Но это все равно неоднозначно. То есть это не значит, что каждый следующий год у нас будет теплее и теплее. Все равно будут годы, когда один месяц, а может, в течение зимы будут такие периоды по 3-5 дней, когда температура все равно будет снижаться до морозов. И таким образом все равно пока, думаю, в следующие 30-50 лет еще морозы у нас будут”, – рассказала Наталья Голеня.

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