Какими должны быть послевоенные отношения между Украиной и Россией: "До зубов вооруженный нейтралитет"

Когда Украина будет хорошо вооружена, Россия задумается, начинать ли военные действия против нее.

Военный эксперт Петр Черник считает, что, пока существует российский диктаторский режим, Украина должна построить огромную стену на границе с РФ.

Такое мнение военный эксперт высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Пока она не распалась, должна быть новая линия Маннергейма, а еще лучше линия Зигфрида. Напомню, ее строили немцы на своей западной границе почти 10 лет. Пока этот режим не упадет, с ними не о чем разговаривать. Мы будем вынуждены строить свою большую. стену. Все видели "Игра престолов". Там есть огромная стена от дикарей. Вот и нам нужна такая стена", — сказал он.

Впрочем, Черник уверен, что Украине рано или поздно придется возобновлять отношения с Россией. Он подчеркивает, что это должно быть "до зубов вооруженный нейтралитет".

"Но циничная правда заключается в том, что мы от них никуда не денемся. Рано или поздно, когда их режим рухнет, они развалятся, нам придется с ними выстраивать какие-то отношения. Но эти отношения должны характеризоваться одним тезисом — до зубов вооруженный нейтралитет. Когда мы будем сильно вооружены, то они задумаются, начинать ли какую-то авантюру", — заметил полковник ВСУ.

За что Россия воюет, если она проиграет

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил такое мнение, что Россия на 9 месяце полномасштабного вторжения уже воюет за цену поражения. Он добавляет, что хуже всего для России в этой войне — это капитуляция. По его словам, даже Путин понимает, что он проиграл

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что боевые действия в Украине могут продолжаться до 2024 года, поскольку именно в тот год пройдут президентские выборы в Украине, России и США.