Какими на самом деле были украинские казаки: российская пропаганда веками создавала мифы

Запорожцы – это не шароварные поглотители водки и галушек. Такой образ намеренно рисовала российская имперская, а затем советская пропаганда.

По случаю праздника Покрова ТСН развенчивает мифы о казаках. В красных шароварах и вышиванках танцует гопак и ведрами пьет водку – вот такой образ украинского казака несколько веков навязывала нам сначала российская, а затем советская культура.

От Николая Гоголя до советских кинолент казачество изображали как беглых крестьян, которые селились на Великом Луге и воевали с татарами, турками, а затем и с поляками-поработителями.

Но так ли это, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В день Покрова Божией Матери, древний казацкий праздник, наш исторический расследователь Станислав Ясинский собрал вместе большинство мифов о казаках, чтобы показать: запорожцы – это не шароварные поглотители водки и галушек, а каста искусных воинов.

Как Екатерина II "переписала" историю

В 1783 году российская императрица Екатерина II создала специальную комиссию по чрезвычайным полномочиям. Десятки ученых в течение следующих десяти лет в режиме строгой секретности должны были обезвредить одни, переписать другие и создать несуществующие исторические документы.

Изменения в летописях должны были исправить неудобные моменты, конфузы в российском государственном и превратить историю завоеванных империей народов в единое целое. При чем здесь казаки? Сейчас объясним.

Именно Екатерина II в 1764 окончательно уничтожает Гетманщину, превратив ее в Малороссийскую губернию. Она же с 1772 по 1795 года трижды делит с немцами земли Речи Посполитой. В плане Екатерины украинское казачество должно было либо совсем исчезнуть, либо стать удобным материалом ребрендинга ее империи. Именно поэтому большинство документов о появлении казаков, их жизни, войнах, традициях и настроениях были радикально переписаны российскими мифотворцами. Эта комиссия буквально уничтожила подлинники летописей.

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При Екатерине II в конце 18 века появляются казацкие мифы. По одному из них украинские или малороссийские казаки – это крепостные крестьяне, бежавшие от польской барщины. По этой российской легенде, несчастные "малороссы" убегали в Великий Луг, где в 16 веке царила анархия – и там сразу становились казаками.

Но в этой басне ну совсем ничего не сходится. Сравнить казака и крепостного – это примерно то же, что поставить рядом современного бойца спецподразделения и юношу, пытающегося уйти от войны через западную границу.

Угнетаемые и голодные беглые крепостные действительно слонялись степью. Но большинство из них рано или поздно становились добычей отрядов из Крымского ханства, охотившихся на живой товар. А превратить земледельцев в отряды профессиональных кавалеристов или мастеров сабли возможно только благодаря очень интенсивной подготовке в армейских лагерях.

Исходя из этого, когда вчерашние крепостные крестьяне начали бежать в низины Днепра, эти воины уже жили там. Те древние казаки, которые построили первые Сечи в 15 веке – по разным гипотезам, могли быть потомками хазаров или даже отдельным неизвестным народом. Но должны честно признать – после исторических манипуляций Екатерины мы потеряли документы, которые могли бы рассказать, кто они и откуда взялись.

Известные на всю Европу воины

Еще один миф – будто казаки воевали только с татарами и поляками. На самом деле, до конца казацкой вольницы украинские кондотьеры – то есть наемники – успела повоевать чуть ли не во всех европейских войнах. Так, казаки Сагайдачного вместе с поляками штурмовали Москву.

Петр Конашевич-Сагайдачный / Фото: Wikipedia

В 1618 году в Европе началась Тридцатилетняя война – и казацкие полки воевали в составе австрийского войска. На карте, изображающей расстановку сил в битве под Белой горой в Чехии в 1620 году – изображено подразделение украинской конницы – 3 тысячи казаков.

30-летняя война в Европе завершилась в 1648 году. В Украину потоком начали возвращаться казаки – теперь уже не просто единичные отчаянные воины, а закаленные битвами и хорошо обученные солдаты и офицеры. Именно эта новая сила позволила Хмельницкому начать битву за создание собственного государства.

Шок – казаки не носили шаровары

Но мифотворцы хорошо поработали. И украли не только историю казацкого происхождения или войн, но даже внешности и привычек. Вот любимые советскими кинорежиссерами красные широченные шаровары, вышиванка, гопак и водка ведрами.

Кадр из советского историко-пропагандистского фильма 1941 года "Богдан Хмельницкий"

Но оказывается, что все эти детали были придуманы в России в конце 19 века. Этот образ должен сделать украинское казачество лубочным, карикатурным и неудобным для героизации.

На самом же деле в 16 и в 17 веке казаки – как и остальные европейские воины – носили совсем не блестящие шаровары, а узкие штаны, которые хорошо облегают ногу и не мешают в бою.

Фото: ТСН.ua

А за рюмку водки перед битвой командир мог казнить – так что дисциплина в отрядах держалась железная.

Другие русские мифы

Даже сейчас история продолжает употреблять российские легенды. Вот, например, проигрыш казаками Национально-освободительной войны. Намеренно утрачен другой факт. Который состоит в том, что после так называемого "проигрыша" в течение еще 110 лет Гетманщина как равноправный с Московией субъект федерации сохраняет и усиливает собственную власть и территориальное устройство, язык и культуру.

За это время казачество и украинскость настолько глубоко проросли в поколениях людей, что разрушение Сечи, исторические реформы Екатерины и ряд культурных и языковых запретов 19 века никак не могли повлиять на глубинную память народа. И как только ослабевал контроль Москвы, казацкие корни начинали активно рождать новых воинов.