Какое имущество могут отнять у уклонистов: подробности вас шокируют

Упаковки дрожжей и квартиры: в Украине продается с аукциона имущество должников. К таким должникам могут попасть и уклонисты, которые не смогут уплатить штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

Какое имущество могут забрать у уклоняющегося должника, на каких аукционах продать и сколько средств выручить? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Продают с молотка

После вступления в силу нового закона о мобилизации и штрафах для уклончан в Украине начали активно обсуждать перечень имущества, которое уполномоченные органы могут или не могут изъять в случае, если должник не уплатил штраф.

Должниками в исполнительных производствах являются физические и юридические лица, с которых на основании решения суда взимается задолженность. В том числе за неуплату долгов по алиментам, невыплату заработной платы работодателем и другим финансовым обязательствам. Преимущественно это задолженность, возникающая на основании кредитных договоров и договоров займа», — сообщили в пресс-службе CETAM.

В то же время многие адвокаты напоминают, что в случае неуплаты штрафа имущество должника-уклонятеля, как и любого должника, может быть арестовано, изъято и даже реализовано.

Оказывается, что на государственном онлайн-аукционе СETAM имущество могут пустить с молотка. Из вырученной суммы рассчитают сумму штрафа, а остальное вернут владельцу. Более того, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи. Как выяснил ТСН.ua, на сегодняшний день на этом аукционе, который работает с 2014 года, реализуется множество лотов, которые до недавнего времени были еще имуществом должников. К примеру, упаковка дрожжей или конфет.

Звучит комически, но это действительно так. На сайте аукциона CETAM действительно есть такие предложения, стартовая этих товаров — 5 и 45 гривен соответственно. Конечно, на аукционе реализуются и более ликвидные вещи – одежда должников, бытовая техника, машины, квартиры.

На аукционе можно встретить как лоты по стартовой цене даже менее одной гривны, так и лоты, которые стоят миллиарды. В частности, заводы, самолеты, суда, ТРЦ и т.п. Обычно покупка такого лота зависит прежде всего от заинтересованности покупателей в нем. Из-за того, что с момента вступления в силу нового мобилизационного законодательства прошло достаточно мало времени, арестованного имущества уклоняющихся на этом аукционе пока нет.

Что конфискуют сейчас у должников

Среди имущества, которое было конфисковано у должников и реализуется, есть немало такого, продажа которого способна удивить. Например, сейчас на этом аукционе продается арестованная паровая швабра, которая уже была в употреблении. Ее цена — 150 грн., швабра арестована Центральным отделом ГИС в г. Николаеве. Государственные исполнители Хмельницкой области арестовали радиоприемника одного из должников. Этот товар также реализовали на онлайн-аукционе, за него просили и выручили 90 гривен.

Что не заберут у должника-уклоняющего?

Однако, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, исполнительная служба не имеет права забрать у должника все, что ему принадлежит.

Штрафы для уклоняющихся

Напомним, что в Раде окончательно приняли законопроект 10379, который впоследствии подписал президент Зеленский. Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. До этого момента за нарушение правил мобилизации были предусмотрены только админпротокол и небольшой штраф. Однако теперь суммы взысканий для ухилянцев будут гораздо больше.

Если военнообязанные нарушают законодательство об обороне и мобилизации в мирное время, предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн — для граждан и от 17 000 до 34 000 грн — для должностных и юридических лиц. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн – для граждан, от 34 000 до 59 500 грн – для должностных и юридических лиц.

Если нарушение правил мобилизации совершается повторно, то и штрафы увеличиваются в разы. Более того, мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко.

ТЦК потеряет карательную функцию?

Примечательно, что ТЦК могут потерять карательную функцию. Напомним, что согласно новому законодательству выписывать штрафы уклоняющимся могли непосредственно в ТЦК даже без решения суда. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий лишить ТЦК права штрафовать уклончан. Нардеп Анатолий Бурмич, инициатор документа, предлагает забрать у ТЦК и СП право налагать штрафы на призывников, военнообязанных и резервистов за совершение административных правонарушений. Такие решения, по мнению политика, должны принимать местные суды.

"Чрезмерная концентрация полномочий в пределах одного органа (ТЦК и СП) может привести к дисбалансу системы сдерживаний и противовесов в государственной власти", — считает он.

Мобилизация авто

Напомним, что не только штрафами будут наказывать ухилянцев. Военнообязанные мужчины, которые не обновят свои данные в ТЦК, будут лишать прав управления транспортными средствами. Правда, здесь есть исключения. Также закон о мобилизации предусматривает изъятие транспорта для нужд ВСУ у граждан, имеющих более одного автомобиля. Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники. В то же время окончательного перечня пока не существует, потому что в законе прописаны только транспортные средства без уточнений, какие именно. В то же время, в Минобороны рассказали, как будет работать мобилизация авто.

Изъятие имущества в пользу ВСУ

Кроме того, в СМИ и Телеграмм-каналах обсуждается еще один момент. Во время войны могут принудительно изымать имущество для нужд Вооруженных Сил. Это касается, в частности, и жилья. Однако, как рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайта ТСН.ua, она существовала и раньше.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом Украины о правовом режиме военного положения по изъятию имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

По словам адвоката, если речь идет о государственном и коммунальном имуществе, то оно изымается без каких-либо компенсаций. С частным есть определенные процедуры и нюансы.

В то же время, на момент изъятия имущества должна быть осуществлена его оценка. Таким образом, лицо может получить соответствующую компенсацию. Удалить имущество могут у любого в любом регионе Украины.

В случае если лицо отказывается добровольно отдавать имущество, тогда эта ситуация может перейти в судебную плоскость.

Более того, адвокат говорит, что во время полномасштабной войны уже были случаи, когда у людей изымали имущество в пользу ВСУ.

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