Какое из направлений наиболее благоприятно для контрнаступления ВСУ: ответ эксперта

Запорожская область является наиболее вероятным направлением наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отвечая на вопрос, какое из направлений наиболее благоприятно для контрнаступления украинских военных.

"Я думаю, что наступление будет из Запорожской области на Мелитополь, потому что Мелитополь для нас очень важен как транспортный хаб. То есть вся логистика, которая расположена в Херсонской области на побережье Азова и к перешейку, идет через Крым, через Крымский мост, и она идет через Мариуполь — Мелитополь железной дорогой, автомобильной дорогой, и через Бердянск, поэтому разрезать группировку на две половины – это раз, то есть отрезать от поставки одну часть. Второй момент – это дальше наступление на Бердянск. Бердянск – это морской порт, из него также идет снабжение войск, находящихся в Мелитополе. И Бердянск может стать базой для дальнейших атак на Крым, Крымский мост, побережье Крыма, Геническ и т.д.", — пояснил эксперт.

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Нарожный также отметил, что в Запорожской области находится атомная электростанция, которая очень важна для украинской инфраструктуры.

"И вернуть ее (Запорожскую АЭС – ред.), и сделать так, чтобы она заработала, для нас тоже очень важно. Поэтому Запорожская область для меня кажется наиболее вероятным направлением наступления", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прогнозирует, что оккупанты в ближайшее время продолжат формировать дополнительные штурмовые подразделения, чтобы сосредоточить основные усилия на захвате пяти городов на Донбассе — Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

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