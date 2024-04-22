Какое количество населения в Украине будет в 2050 году: демографы шокировали прогнозом

Население Украины становится меньше. Сегодня нас около 35 миллионов. Это на 20 миллионов меньше, чем было в 1991 году. К 2050 году в нашей стране останется только 25 миллионов украинцев.

Тревожный прогноз обнародовали в Министерстве социальной политики во время форума "Демографическое будущее Украины", передает ТСН.ua.

Демографические вызовы перед Украиной

Низкий уровень рождаемости, высокий уровень преждевременной смертности, массовая эмиграция из-за войны и другие факторы сделали демографическую ситуацию в Украине критической.

Вооруженная агрессия России против Украины

Быстрое сокращение численности населения

Критически низкий уровень рождаемости

Ухудшение состояния здоровья населения

Рост численности людей с инвалидностью

Высокий уровень преждевременной смертности

Массовая эмиграция и внутреннее перемещение населения

Незаконный вывоз граждан Украины

Демографическое старение

Украинцев рождается меньше, а население стареет

На территории Украины в границах 1991 года количество родившихся и коэффициент рождаемости упали до самых низких уровней за всю историю наблюдений. В 2023 году в Украине родилось 187 тысяч детей.

“Каждый раз у нас пожилых людей больше, чем родившихся. Но прошлый год стал очень тревожным, так как коэффициент нашего прироста составил 0,9. Это очень низкий коэффициент, он ниже, чем во многих европейских странах, Польше, Франции. Мы наравне с Гонконгом, и это действительно тревожно. Тревожно также, что в прошлом году новых украинцев родилось только 187 тысяч. И если сравнить с 1991 годом, с количеством родившихся детей даже в такой турбулентный промежуток времени, то это тоже существенно меньше”, — рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Рождаемость в отдельных странах и регионах

Украинцы живут меньше, чем граждане ЕС

Впрочем, это не единственная проблема. В 2021 году разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни среди женщин и мужчин достиг минимума за время независимости — 9,2 года, но остается одним из самых высоких в мире (выше всего в 5 странах).

Одной из причин гендерного разрыва есть высокие уровни преждевременной смертности среди мужчин. В некоторых возрастных категориях они втрое выше, чем среди женщин.

“Есть у нас и проблемы с активным долголетием. Поскольку смертность украинцев так же чрезвычайно высока, способность украинцев проводить активное долголетие также очень низка. Мужская смертность чрезвычайно высока. И опять же не только из-за войны, а из-за огромного количества культурных особенностей и рискового поведения из-за которого наши мужчины, к сожалению, очень мало лет проживают в пожилом возрасте”, — рассказала Оксана Жолнович.

Украинцы за границей

По разным оценкам, до семи миллионов граждан Украины уехали за границу. Сейчас в Европейском Союзе проживают более четырех миллионов.

“Мы понимаем, проводя разные опросы, что, к сожалению, готовность наших граждан возвращаться назад ежегодно уменьшается. Можно ли изменить ситуацию? Как ее изменить? Я думаю, да, потому что мы уже много раз восстанавливались после таких сложных катастроф: Голодомор, репрессии, выселение, тоталитаризм. Мы нашли силы отстроиться тогда — мы должны сделать это еще раз. Каковы наши демографические цели? Наверное, достаточно типичные. Мы должны одновременно двигаться по всем направлениям: и заниматься любовью, увеличивая количество украинцев, и следить за своим здоровьем, продолжая активное долголетие, и активно привлекать к нам продуктивное население для того, чтобы украинцев по выбору становилось больше”, — рассказала министр социальной политики.

Демографические цели Украины

Сейчас правительство разрабатывает стратегию демографического развития и проводит публичные обсуждения. Главная цель – создать условия, при которых в страну начнут возвращаться люди и рожать больше детей, в частности:

Улучшение качества жизни

Создание условий для повышения рождаемости и поддержки семьи

Снижение преждевременной смертности

Миграционный прирост населения

Оптимальное размещение на территории страны

Адаптация к демографическому старению и создание условий для активного долголетия

“Одна из целей – сохранение социальной трудовой активности. Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать, дольше оставаться в старости активнее и дольше обеспечивать себя своим трудом. Потому что сегодня количество работающих и пенсионеров уже один к одному. Соответственно удерживать друг друга будет сложно. Так что нам уже сегодня необходимо думать о том, что такое общественное здоровье, какова культура превенции болезней. Нам нужно создавать максимально инклюзивную среду, чтобы сохранять нашу активность", – отметила Оксана Жолнович.

Однако, по ее словам, все эти перспективы дальновидны. Они не принесут сегодня какого-либо быстрого результата.

“И потому одна из целей предполагает привлечение украинцев уже и сегодня. Чтобы увеличить по крайней мере до 40 процентов замещения заработка пенсией для наших пенсионеров нам уже сейчас нужно еще около шести миллионов работающего населения. И рождением, конечно, никак этого не обеспечишь. В этом контексте для нас особое значение приобретает возвращение людей из-за границы. И речь идет не только о наших мигрантах, которые спасаются от войны, а также об украинцах во многих поколениях. Тех, кто решил уехать гораздо раньше. Проактивных иностранцев, которым тесно в их странах и они готовы будут выбрать наше государство для своего развития и дома. Нас сегодня слишком мало, чтобы мы могли быстро отстроить и восстановить нашу страну", — рассказала Оксана Жолнович.

Напомним, Украине нужно 300 тысяч мигрантов ежегодно: социологиня объяснила зачем.

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