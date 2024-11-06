Какое летальное оружие впервые США предоставили Украине во времена Трампа и почему это было важно

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине военную помощь на 58 миллиардов долларов.

Новым президентом США стал Дональд Трамп. Именно он в 2018 году впервые предоставил Украине уже легендарный Javelin – противотанковый ракетный комплекс.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

В апреле 2018 года американский грузовой самолет сел на одном из украинских аэропортов. Он доставил в Украину партию противотанковых комплексов Javelin – первое оружие, которое США после долгих колебаний все же согласились продать Украине.

"Это было предметом долгих переговоров, пока в 2017 году президент Трамп не принял решение о передаче Javelin Украине", — заявили тогда в Госдепе.

Эта небольшая партия – всего 37 пусковых комплексов и две сотни ракет к ним, тем не менее, вызвала вспышку энтузиазма в Украине. Javelin казались чем-то вроде серебряного шара. А еще это было первое летальное оружие от США, где, кажется, наконец-то преодолели какой-то важный психологический барьер.

"Я дал вам противотанковые установки, в то время как президент Обама присылал вам покрывала и подушки. А я вам дал противотанковые установки. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", — заявил Трамп во время пресс-конференции с Зеленским в 2019 году.

Трамп и Зеленский 2019

Эта встреча проходила на фоне так называемого "Украинагейта" – скандала вокруг Трампа, которого демократы обвинили в давлении на Киев. Он якобы шантажировал Зеленского прекращением американской военной помощи, чтобы добиться компромата на Хантера Байдена – сына своего конкурента на выборах – Джо Байдена. Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании "Бурисма", которая оказалась замешанной в политической коррупции. Зеленский был вынужден маневрировать – факт давления он отрицал.

В 2022 году президент Байден накануне вторжения начал усиливать Украину новыми видами оружия.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года США предоставили Украине военную помощь на 58 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время последнего визита в Киев в конце октября. Тогда он объявил об очередном – 68 пакете военной помощи на 400 миллионов долларов.

Помощь Соединенных Штатов позволила Украине выстоять. К сожалению, эти поставки все время зависели от политической конъюнктуры в США. И особенно это заметно стало в год перед выборами, когда Украине приходилось маневрировать между Трампом и Байденом.

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Напомним, известный журналист Time Саймон Шустер описал , что означает для Украины победа Трампа.

Также Трамп сделал заявление о войне.

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