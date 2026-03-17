Какое оружие на руках у гражданских украинцев: полиция назвала перечень
Среди изъятого у современных преступников работниками уголовного розыска было найдено даже оружие, которым можно поражать бронетехнику.
В 2025 году полиция Украины пресекла почти тысячу попыток незаконной продажи оружия — об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.
По его данным, все причастные к таким преступлениям уже установлены и привлечены к уголовной ответственности. А уже с начала 2026 года зафиксировано 282 факта нелегальной торговли оружием.
Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в полиции, дельцы пытались продать не только патроны, гранаты, пистолеты и автоматы, но и более мощное оружие — пулеметы и даже гранатометы.
Кроме того, недавно в Киевской области работники уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями, кинологами и полицией особого назначения во взаимодействии с СБУ провели межрегиональную операцию.
По месту жительства участников преступной группы, пытавшейся торговать оружием, во время санкционированных обысков была изъята подпольная оружейня.
Среди изъятого было обнаружено:
Почти 13 тыс. патронов разного калибра
2 подствольных гранатомета
36 гранат разного типа
11 единиц автоматического оружия
14 пистолетов разного типа
15 единиц нарезного оружия
5 револьверов
Тротил, глушители к огнестрельному оружию, оборудование для изготовления патронов
Наличные эквивалентом почти 900 тыс. грн.
Весь арсенал направлен на экспертизу, которая ответит на вопрос о происхождении оружия. Организатору и пяти его сообщникам сообщено о подозрении за сбыт оружия по предварительному сговору группой лиц. Фигуранты задержаны, им грозит до 7 лет заключения.
К этому Андрей Небытов добавляет, что в прошлом году полиция ежедневно сообщала до 13 подозрений за незаконное обращение с оружием. По официальным данным, легально во владении украинцев находится более 18 тыс. единиц оружия. Большинство из него — автоматическое.
