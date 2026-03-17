ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
150
2 мин

Какое оружие на руках у гражданских украинцев: полиция назвала перечень

Среди изъятого у современных преступников работниками уголовного розыска было найдено даже оружие, которым можно поражать бронетехнику.

Игорь Серов
Удаление оружия в Украине

Полиция рассказала о том, какое оружие чаще всего пытались продать украинцы. / © ТСН

В 2025 году полиция Украины пресекла почти тысячу попыток незаконной продажи оружия — об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

По его данным, все причастные к таким преступлениям уже установлены и привлечены к уголовной ответственности. А уже с начала 2026 года зафиксировано 282 факта нелегальной торговли оружием.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в полиции, дельцы пытались продать не только патроны, гранаты, пистолеты и автоматы, но и более мощное оружие — пулеметы и даже гранатометы.

Кроме того, недавно в Киевской области работники уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями, кинологами и полицией особого назначения во взаимодействии с СБУ провели межрегиональную операцию.

По месту жительства участников преступной группы, пытавшейся торговать оружием, во время санкционированных обысков была изъята подпольная оружейня.

Среди изъятого было обнаружено:

  • Почти 13 тыс. патронов разного калибра

  • 2 подствольных гранатомета

  • 36 гранат разного типа

  • 11 единиц автоматического оружия

  • 14 пистолетов разного типа

  • 15 единиц нарезного оружия

  • 5 револьверов

  • Тротил, глушители к огнестрельному оружию, оборудование для изготовления патронов

  • Наличные эквивалентом почти 900 тыс. грн.

    Весь арсенал направлен на экспертизу, которая ответит на вопрос о происхождении оружия. Организатору и пяти его сообщникам сообщено о подозрении за сбыт оружия по предварительному сговору группой лиц. Фигуранты задержаны, им грозит до 7 лет заключения.

    К этому Андрей Небытов добавляет, что в прошлом году полиция ежедневно сообщала до 13 подозрений за незаконное обращение с оружием. По официальным данным, легально во владении украинцев находится более 18 тыс. единиц оружия. Большинство из него — автоматическое.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве произошла стрельба, во время которой иностранец выпустил семь пуль. Потерпевший получил огнестрельные ранения и был госпитализирован.

Дата публикации
Количество просмотров
150
