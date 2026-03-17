Какое оружие на руках у гражданских украинцев: полиция назвала перечень

Полиция рассказала о том, какое оружие чаще всего пытались продать украинцы.

Реклама

В 2025 году полиция Украины пресекла почти тысячу попыток незаконной продажи оружия — об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

По его данным, все причастные к таким преступлениям уже установлены и привлечены к уголовной ответственности. А уже с начала 2026 года зафиксировано 282 факта нелегальной торговли оружием.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в полиции, дельцы пытались продать не только патроны, гранаты, пистолеты и автоматы, но и более мощное оружие — пулеметы и даже гранатометы.

Реклама

Кроме того, недавно в Киевской области работники уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями, кинологами и полицией особого назначения во взаимодействии с СБУ провели межрегиональную операцию.

По месту жительства участников преступной группы, пытавшейся торговать оружием, во время санкционированных обысков была изъята подпольная оружейня.

Среди изъятого было обнаружено:

Почти 13 тыс. патронов разного калибра

2 подствольных гранатомета

36 гранат разного типа

11 единиц автоматического оружия

14 пистолетов разного типа

15 единиц нарезного оружия

5 револьверов

Тротил, глушители к огнестрельному оружию, оборудование для изготовления патронов

Наличные эквивалентом почти 900 тыс. грн. Весь арсенал направлен на экспертизу, которая ответит на вопрос о происхождении оружия. Организатору и пяти его сообщникам сообщено о подозрении за сбыт оружия по предварительному сговору группой лиц. Фигуранты задержаны, им грозит до 7 лет заключения. К этому Андрей Небытов добавляет, что в прошлом году полиция ежедневно сообщала до 13 подозрений за незаконное обращение с оружием. По официальным данным, легально во владении украинцев находится более 18 тыс. единиц оружия. Большинство из него — автоматическое.

