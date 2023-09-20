Какое оружие получит Украина и заявление о контрнаступлении зимой: итоги "Рамштайн-15"

В Германии на авиабазе "Рамштайн" состоялось очередное заседание по военной помощи Украине. Для министра Рустема Умерова – это был дебют, новоназначенный глава Минобороны присоединился к своим зарубежным коллегам в таком формате впервые. А само заседание стало уже 15-м.

Какие итоги "Рамштана" — об этом в репортаже для ТСН из Германии корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Заседание "Рамштана": что пообещали Украине

Перед началом заседания генерал Милли говорит журналистам, что все должно пройти "прекрасно". Ллойд Остин постоянно здесь председательствует. Он говорит, что Украине нужно еще больше ПВО, чтобы защитить свое небо.

Авиабаза "Раммштайн" / Фото: ТСН.ua

"Призываю эту группу дальше "глубоко копать" в направлении усиления наземной противовоздушной обороны Украины. Должны продолжать предоставлять ей необходимые системы ПВО и средства перехвата. И сейчас, в разгар битвы, должны обеспечивать ее боеприпасами, необходимыми для продолжения борьбы", — говорит руководитель. Пентагона Ллойд Остин.

Украинские силы идут вперед, прорывая мощные оборонительные линии противника, – отметил Остин.

Партнеров он призвал помочь импульсу. До конца года — артснаряды передаст Великобритания. На боеприпасах — ударение в новом пакете стоимостью 400 миллионов евро — делает Германия. Будет еще около полусотни танков от Дании (совместно с другими странами), и вскоре Украины достанутся американские Abrams. А над кибербезопасностью войска будет работать айти-коалиция.

Что говорит новый министр обороны Рустем Умером

"Я также ознакомил наших коллег с последними данными о боевых действиях и подчеркнул острую необходимость до конца года. Министерство обороны выделило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании — ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника", — говорит Умеров.

Для только что возглавившего Минобороны Рустема Умерова это был случай — лично наладить связи с коллегами.

Рустем Умеров после "Рамштайна" / Фото: ТСН.ua

Знакомства и двусторонние переговоры, публичных деталей о которых немного. Для новоназначенного министра этот "Рамштайн" – первый. Но последним стал для американского топ-генерала Марка Милли, скоро выходящего на пенсию. Чиновник прощался, уверяя: преданность стоять бок о бок с Украиной у партнеров остается железной.

"Это обязательство касается не только настоящего. Это также создает прецедент для будущего в других частях света, маяк для других наций и четкое сообщение любым противникам о том, что верховенство закона всегда будет побеждать верховенство силы, как свет всегда побеждает тьму. Слава Украине!", — говорил Милли.

Контрнаступление зимой – что говорят партнеры Украины

Приближается зима. А с ней и новые потребности на фронте и новые опасности для тыла, который в прошлом году испытал российские попытки отрезать украинцев от тепла и света.

Украинские силы, отметил генерал Милли, продолжат наступление и в холодное время года. И переговоры об оружии на разных уровнях, что позволит войскам освободить собственные земли, — продолжатся в ближайшие дни и часы.

Генерал Милли / Фото: ТСН.ua

Уже известно, что в США Зеленский проведет переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые договоренности об оружии! В Украину СКОРО поедут целые партии техники и боеприпасов

Напомним, что украинцам нужно понимать о поддержке Запада и его видении переговоров с Россией.

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