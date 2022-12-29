Какое праздничное меню предлагают украинцам повара: быстрые и вкусные рецепты для новогоднего стола

Меню новогоднего стола украинцев состояло из типичных, преимущественно советских блюд – оливье, сельди под шубой, шпрот и т.д. Но в последние годы и особенно в этом году многие отходят от этой так сказать "классики". Ставят на стол блюда, которые действительно ассоциируются с праздником, который может пройти без света.

Какое праздничное меню предлагают украинские повара, рассказала корреспондентка ТСН Ирина Коваленко.

Так, отойти от заезженных блюд давно призывает повар Евгений Клопотенко, делящийся рецептами приготовления буженины и салата.

Начинаем с буженины. Берем кусок мяса и забрасываем в воду. Проварив его минут 20-25 – достаем. Берем горчицу, добавляем чеснока, сверху сминаем и посыпаем орехами, которые придадут аромат.

Дальше салат. Свеклу либо отвариваем, либо запекаем, нарезаем кубиком. Немного орехов, затем добавляем индейку. Выкладываем на смазанную горчицей тарелочку.

Дальше нарезали яблоки, залили уксусом. Одну ночь полежали и после того, как они полежали, они станут красивыми и нежными, говорит Клопотенко и добавляет, что эти кисловатые яблоки прекрасно замиксуются со свеклой. Это вроде бы простые ингридиенты, но их сочетание будет уже чем-то новым.

"От заезженных блюд нам очень трудно отойти. Потому что это как твое детство. Надо людям четко понимать, что это не отказываться от своих воспоминаний детства, что эти воспоминания детства есть, но ты не пытаешься их отразить, а пытаешься построить новое, будущее, лучше, чтобы у твоих детей были другие воспоминания", — советует Евгений Клопотенко.

Фуд-блогер Настя Иванцова предлагает готовить быстро, а блюда обещает максимально вкусными.

"У нас на основное блюдо будет кус-кус с морепродуктами, у меня это консервированные мидии. На закуски у нас будет тарелка с крем-сыром, оливками и овощами. Это будет классно, это будет ярко. И на десерт у нас будет очень легкая штука", — делится меню она.



Начнём с карамелизированных орехов. К орехам добавляем немного меда и специи – копченая паприка и я еще хочу добавить сюда еще немножко соли и совсем немножко розового перца. Все перемешали и выкладываем на пергамент. Отправляю в чашу аэрогриля. Это можно сделать на сковороде, подсушить их и потом дать им полностью остыть, советует блогер.

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Приступаем к закуске – это тарелка с крем-сыром. "Вот собственно мы размазали весь сыр и теперь начинаем раскладывать наши добавки. Я для этого выбрала микс оливок, здесь уже маринованные оливки без косточки, томатики, и также мы его немножко посыпаем лимонной цедрой, розмарином и дроблеными орешками. Оливки немного измельчили и выложили на сыр, то же делаем и с томатами. Дальше очередь орешков. Добавляем немного оливкового или другого масла по вашему вкусу", - делится рецептом Иванцова и советует, когда вы что-то готовите, думайте о том, что у вас должна быть разница не только вкусов, но и текстур и желательно еще и температур.

Для третьего рецепта нам нужны будут кус-кус, ваши любимые консервированные морепродукты, и собственно специи и кипяток. Это блюдо точно можно приготовить даже во время блекаута, уверяет фуд-блогер.

"Если у вас дома нет света, но есть маленькая туристическая газовая горелка, вы сможете там это блюдо приготовить. Если у вас вообще ничего нет, то вы можете побежать к соседям в другой дом, нагреть у них воду, залить ее в термос, принести домой и у вас все равно будет горячее блюдо", — рассказывает она.

В кус-кус добавляем любимые специи, лимонный сок и цедру. Дальше мидии. И перемешав все, заливаем смесь кипятком. И оставляем на несколько минут. И переходим к нашему десерту. Орехи с медом застыли и стали как грильяж. К йогурту добавляем ваш любимый джем, у нас апельсиновый и выкладываем пряные орешки.

Вот наши три блюда готовы – кус-кус с мидиями, сырная тарелка, которую можно набирать или хлебом или овощами, а также десерт. На все это ушло буквально полчаса. Это может быть как полноценный новогодний стол или как дополнение к вашим любимым блюдам. Главное – экспериментируйте, призывает Настя Иванцова.

Напомним, ранее стало известно во сколько украинцам обойдется праздничный стол к Новому 2023 году в Украине и в Польше. Так, в Польше праздничный стол будет стоить украинским гражданам, временно вынужденным проживать в соседней стране из-за агрессии РФ, в 2 422 гривны, в Украине стоимость застолья достигнет — 2 476 грн.

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