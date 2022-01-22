Какое течение имеет штамм коронавируса "Омикрон": кто может тяжело заболеть и заражаются ли вакцинированные

В Украине уже достаточно много повторных случаев заражения коронавирусом, в больницах резко возросло количество инфицированных детей, а те, кто еще не болел COVID-19, не смогут избежать "Омикрона", считает врач Тарас Жиравецкий.

Часть людей, которые находятся в группе риска и ранее не болели COVID-19, могут тяжелее перенести коронавирусную болезнь, если инфицируются новым штаммом "Омикроном". А те пациенты, которые раньше легко перенесли коронавирус, имеют все шансы во второй раз легко переболеть "ковидом", если все же заразятся новым мутированным штамом.

Такое мнение высказал в блиц-интервью ТСН.ua врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

"Сначала нам, медикам, заявляли, чтобы мы не волновались, ведь "Омикрон" протекает легче. Но по тем пациентам, которые сейчас болеют, я бы не сказал, что у всех так. Те группы риска, которые были, и они заразились впервые, то часть этих людей будет попадать в стационары, у них будет проходить болезнь тяжелее. А те, кто болел легко в первый раз, по моим наблюдениям, у них и сейчас нет критических осложнений", — сказал врач.

Медик предпологает, что по сравнению с другими волнами коронавируса, сейчас тяжелых пациентов будет значительно меньше, но инфицированных будет в 5-10 раз больше.

"Из тех, кто еще не болел — заболеют все. Также в больницах резко увеличивается количество больных детей. Единственный "плюс", что дети сильно тяжелее болеют, чем раньше. Тяжесть болезни примерно одинакова", — говорит Тарас Жиравецкий.

По его словам, в Украине уже достаточно много людей, которые заболели повторно "ковидом", заразившись "Омикроном". Среди таких людей есть и много вакцинированных.

По прогнозу ВОЗ, половина Европы заболеет штаммом "Омикрон" в течение двух ближайших месяцев

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